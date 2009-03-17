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Posted 17 марта 2009, 16:02

Published 17 марта 2009, 16:02

Modified Сегодня, 12:29

Updated Сегодня, 12:29

За нацистскую атрибутику будут сажать в тюрьму

17 марта 2009, 16:02
Уголовную ответственность за пропаганду, демонстрацию, изображение, ношение и продажу нацистской атрибутики и символики предложили ввести в Совете Федерации.

С этой инициативой вчера выступил сенатор Рустем Шиянов. Прежде всего он предлагает перенести из Административного в Уголовный кодекс статьи, наказывающие за использование нацисткой символики. Таким образом, за пропаганду нацизма вместо сегодняшних 2 тысяч рублей штрафа будут грозить реальные тюремные сроки, исправительные работы или же штраф, но уже больше в несколько раз, сообщает издание "Газета".

Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

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