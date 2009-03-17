За нацистскую атрибутику будут сажать в тюрьму

С этой инициативой вчера выступил сенатор Рустем Шиянов. Прежде всего он предлагает перенести из Административного в Уголовный кодекс статьи, наказывающие за использование нацисткой символики. Таким образом, за пропаганду нацизма вместо сегодняшних 2 тысяч рублей штрафа будут грозить реальные тюремные сроки, исправительные работы или же штраф, но уже больше в несколько раз, сообщает издание "Газета".