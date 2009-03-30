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Posted 30 марта 2009, 13:09

Published 30 марта 2009, 13:09

Modified 4 августа 2022, 22:08

Updated 4 августа 2022, 22:08

«Банкоматные» вирусы не опасны для банковских клиентов, считают эксперты

30 марта 2009, 13:09
«Банкоматные» вирусы не являются опасными для держателей карт, убеждены эксперты. Компания «Доктор Веб» распространила в СМИ сообщение о появлении новой угрозы — некоего вируса в банкоматных сетях. У держателей карт создалось неверное впечатление, что вирус «живет» в банкоматных сетях и передается чуть ли не через клиентские карты.

Это не так, подчёркивают эксперты. Попадание вредоносной программы взакрытую банкоматную сеть возможно только при совершении преступныхдействий людей, тесно связанных с банком. По сообщению компании «ДокторВеб», передаёт АПИ, вирус заражает только банкоматы производстваамериканской компании Diebold, а они используются далеко не всемибанками. Эксперты напоминают, что вопросы сохранности средств набанковской карте зависят, помимо прочего, и от соблюдения правилпользования самими держателями карт. Также необходимо внимательноотносится к работе с банкоматом.

Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

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