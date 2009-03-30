«Банкоматные» вирусы не опасны для банковских клиентов, считают эксперты

Это не так, подчёркивают эксперты. Попадание вредоносной программы взакрытую банкоматную сеть возможно только при совершении преступныхдействий людей, тесно связанных с банком. По сообщению компании «ДокторВеб», передаёт АПИ, вирус заражает только банкоматы производстваамериканской компании Diebold, а они используются далеко не всемибанками. Эксперты напоминают, что вопросы сохранности средств набанковской карте зависят, помимо прочего, и от соблюдения правилпользования самими держателями карт. Также необходимо внимательноотносится к работе с банкоматом.