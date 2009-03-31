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Posted 31 марта 2009, 15:26

Published 31 марта 2009, 15:26

Modified 4 августа 2022, 22:08

Updated 4 августа 2022, 22:08

Гус Хиддинк стал заслуженным тренером России

31 марта 2009, 15:26
Гус Хиддинк стал заслуженным тренером России. Также звания заслуженного тренера России получили помощники Хиддинка - Александр Бородюк и Игорь Корнеев. Удостоверения были вручены тренерскому штабу российской команды перед тренировкой сборной, которая вскоре отправится на матч отборочного турнира чемпионата мира-2010 со сборной Лихтенштейна, пишет Лента.ру.

Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

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