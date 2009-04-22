5,5 тысяч иностранцев будут работать в Нижнем Тагиле

Posted 22 апреля 2009, 12:50
Published 22 апреля 2009, 12:50
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
А вот на 2010 – в два раза меньше. В будущем году в Нижнем Тагилеофициально будут работать 2.778 иностранцев. Прием заявок наиностранную рабочую силу на 2009-й и 2010-й годы завершается 1-го мая.По данным нижнетагильского центра занятости, иностранная рабочая силатребуется в строительной и транспортной сферах. На заработки к намедут, в основном, таджики, киргизы и узбеки.
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