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Posted 22 апреля 2009, 12:50

Published 22 апреля 2009, 12:50

Modified Сегодня, 12:29

Updated Сегодня, 12:29

5,5 тысяч иностранцев будут работать в Нижнем Тагиле

22 апреля 2009, 12:50
В этом году в Нижнем Тагиле будут трудиться 5,5 тысяч иностранцев. Как рассказали нам в городской службе занятости населения, по данным на 20-е апреля 82 тагильских работодателя подали заявки на 5.581-го иностранного работника на 2009-й год.

А вот на 2010 – в два раза меньше. В будущем году в Нижнем Тагилеофициально будут работать 2.778 иностранцев. Прием заявок наиностранную рабочую силу на 2009-й и 2010-й годы завершается 1-го мая.По данным нижнетагильского центра занятости, иностранная рабочая силатребуется в строительной и транспортной сферах. На заработки к намедут, в основном, таджики, киргизы и узбеки.

Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

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