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Posted 22 апреля 2009, 12:48

Published 22 апреля 2009, 12:48

Modified Сегодня, 12:29

Updated Сегодня, 12:29

7,5 тысяч юных тагильчан стоят в очереди на место в детском саду

22 апреля 2009, 12:48
Такие данные озвучил Начальник управления образования Анатолий Соложнин. С каждым годом увеличивается количество детей, которых родители стараются отдать в дошкольное образовательное учреждение в возрасте уже полутора лет.

Если в 1999-м таких ребят было 10% от общего числа, то в этом году этотпоказатель вырос уже до 18%. Дефицит мест в детсадах увеличиваетсяежегодно. Глава города Валентина Исаева поручила рассмотреть всеварианты развития дошкольного образования в Нижнем Тагиле. Сегодня вгороде работают 133 детских сада. Из них: 101 являются муниципальными,31 принадлежат Нижнетагильскому металлургическому комбинату, еще одинсадик является собственностью котельно-радиаторного завода.

Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

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