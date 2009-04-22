7,5 тысяч юных тагильчан стоят в очереди на место в детском саду

Если в 1999-м таких ребят было 10% от общего числа, то в этом году этотпоказатель вырос уже до 18%. Дефицит мест в детсадах увеличиваетсяежегодно. Глава города Валентина Исаева поручила рассмотреть всеварианты развития дошкольного образования в Нижнем Тагиле. Сегодня вгороде работают 133 детских сада. Из них: 101 являются муниципальными,31 принадлежат Нижнетагильскому металлургическому комбинату, еще одинсадик является собственностью котельно-радиаторного завода.