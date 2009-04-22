Более 700 миллионов рублей пойдет в Нижнем Тагиле на подготовку к новому отопительному сезону

Posted 21 апреля 2009, 20:35
Published 21 апреля 2009, 20:35
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
Сначала председатель комитета по городскому хозяйству Администрациигорода Анатолий Чусовитин дал оценку мероприятиям, осуществленным врамках подготовки к отопительному сезону 2008-2009 годов. Он отметил,что к 1.01.2009 г. были проведены 67 специальных мероприятий. В общейсложности во время подготовки к зиме освоено 359 миллионов рублей.Проведен ремонт 28,3 км теплотрасс (90 млн. руб.), в ремонты городскойсистемы электроснабжения вложены 50 млн. руб., в обновления системыводоснабжения – 57,9 млн. руб.
При подготовке к новому отопительному сезону планируется осуществитьболее 170 мероприятий на 27 предприятиях города. Общая смета затрат наних составит более 700 млн. руб. В том числе 300 млн. руб., пойдут наподготовку жилого фонда, 45 млн. руб. на обновление теплоисточников, 90млн. руб. будут направлены на ремонт теплотрасс, 34 млн. руб. – насистему водоснабжения, 150 млн. руб. – на электроснабжение и др.
Члены коллегии приняли к сведению информацию Анатолия Чусовитина,признали работу во время отопительного сезона 2008-2009 годовудовлетворительной и утвердили план мероприятий по подготовкежилищно-коммунального хозяйства к работе в зимний период 2009-2010годов.