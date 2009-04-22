Более 700 миллионов рублей пойдет в Нижнем Тагиле на подготовку к новому отопительному сезону

Сначала председатель комитета по городскому хозяйству Администрациигорода Анатолий Чусовитин дал оценку мероприятиям, осуществленным врамках подготовки к отопительному сезону 2008-2009 годов. Он отметил,что к 1.01.2009 г. были проведены 67 специальных мероприятий. В общейсложности во время подготовки к зиме освоено 359 миллионов рублей.Проведен ремонт 28,3 км теплотрасс (90 млн. руб.), в ремонты городскойсистемы электроснабжения вложены 50 млн. руб., в обновления системыводоснабжения – 57,9 млн. руб.