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Posted 22 апреля 2009, 12:23

Published 22 апреля 2009, 12:23

Modified Сегодня, 12:29

Updated Сегодня, 12:29

К материнскому капиталу приложат бонус

22 апреля 2009, 12:23
Родители, получившие право на материнский капитал, смогут рассчитывать на единовременную выплату в 12 тысяч рублей, сообщает деловой Квартал.

Изменения одобрили сенаторы Совета Федерации. Чтобы получить этотбонус, тагильским родителям нужно будет написать заявление в Пенсионныйфонд. Те, у кого право на капитал возникло с 1 января 2007 года, должныбудут подать заявление не позднее 31 декабря 2009-го, а для тех, ктополучил право на материнский капитал с 1 октября 2009-го года, крайнийсрок подачи заявления - 31 марта 2010 года.

Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

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