К материнскому капиталу приложат бонус

Изменения одобрили сенаторы Совета Федерации. Чтобы получить этотбонус, тагильским родителям нужно будет написать заявление в Пенсионныйфонд. Те, у кого право на капитал возникло с 1 января 2007 года, должныбудут подать заявление не позднее 31 декабря 2009-го, а для тех, ктополучил право на материнский капитал с 1 октября 2009-го года, крайнийсрок подачи заявления - 31 марта 2010 года.