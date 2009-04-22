К материнскому капиталу приложат бонус

Posted 22 апреля 2009, 12:23
Published 22 апреля 2009, 12:23
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
Изменения одобрили сенаторы Совета Федерации. Чтобы получить этотбонус, тагильским родителям нужно будет написать заявление в Пенсионныйфонд. Те, у кого право на капитал возникло с 1 января 2007 года, должныбудут подать заявление не позднее 31 декабря 2009-го, а для тех, ктополучил право на материнский капитал с 1 октября 2009-го года, крайнийсрок подачи заявления - 31 марта 2010 года.
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