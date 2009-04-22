Малый бизнес должен играть более важную роль в экономике Нижнего Тагила

Posted 21 апреля 2009, 20:40
Published 21 апреля 2009, 20:40
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
С основным докладом по теме выступила Евгения Банникова, начальникотдела развития малого и среднего предпринимательства и регулированиясоциально-трудовых отношений управления по экономике и ценовой политикиАдминистрации города. В частности она отметила, что в рамках действиямуниципальной целевой программы был организован специальныйинформационный сайт для бизнесменов, в центре согласований иконсультаций оказана помощь 9 790 тагильчанам, проводились выездныезаседания совета по малому и среднему бизнесу на НТМК, ВГОК, УХП идругие предприятия города, организованы 37 выставок-ярмарок, 47специальных семинаров и тренингов, 6000 специалистов и руководителей,задействованных в сфере малого и среднего бизнеса, прошли курсыповышения квалификации и т.д.
На начало 2009 года в Нижнем Тагиле в малом бизнесе работали 13 917фирм и индивидуальных предпринимателей. Количество задействованных вданной сфере тагильчан составило 18,6% от общего числа людей, занятых вэкономике города. Налоговые поступления от предприятий малого исреднего бизнеса равнялись 11%.
Заместитель Главы администрации города по экономике и финансам АндрейЛарин сообщил участникам совещания о дальнейших планах развитияпредпринимательства в Нижнем Тагиле. Согласно разработанному вмуниципалитете плану к 2012 году в нашем городе должны осуществлятьсвою деятельность более 17 тысяч фирм малого и среднего бизнеса,количество занятых в этой сфере людей составит 30% от общего числаработающих, налоговые поступления в бюджет вырастут до 30%.
Чтобы достичь намеченных показателей тагильчанам предстоит снятьвопросы по несовершенству нормативно-правовой базы, неразвитостикооперации между крупным и малым бизнесом, улучшитьвыставочно-ярмарочную деятельность, снять негативное отношениенаселения к предпринимателям, решить другие важные задачи по поддержкемалого и среднего бизнеса.
Только в 2010 году на эти цели в бюджете заложены 2 млн. 100 тыс. рублей, а в 2011-м – 2 млн. 300 тыс. рублей.