Малый бизнес должен играть более важную роль в экономике Нижнего Тагила

С основным докладом по теме выступила Евгения Банникова, начальникотдела развития малого и среднего предпринимательства и регулированиясоциально-трудовых отношений управления по экономике и ценовой политикиАдминистрации города. В частности она отметила, что в рамках действиямуниципальной целевой программы был организован специальныйинформационный сайт для бизнесменов, в центре согласований иконсультаций оказана помощь 9 790 тагильчанам, проводились выездныезаседания совета по малому и среднему бизнесу на НТМК, ВГОК, УХП идругие предприятия города, организованы 37 выставок-ярмарок, 47специальных семинаров и тренингов, 6000 специалистов и руководителей,задействованных в сфере малого и среднего бизнеса, прошли курсыповышения квалификации и т.д.