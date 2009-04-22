TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 апреля 2009, 12:14

Published 22 апреля 2009, 12:14

Modified Сегодня, 12:29

Updated Сегодня, 12:29

На окончание мирового кризиса укажут "Макдоналдсы"

22 апреля 2009, 12:14
Правительства России и Украины отстали в реализации антикризисных мер. Эксперты аудиторской компании ФБК рассчитали Индекс антикризисной эффективности для восьми стран — самими успешными в борьбе с кризисом признаны Великобритания и Германия.

Отстающими государствами стали Россия и Украина, сообщает"Уралинформбюро". По данным экспертов агентства, все антикризисныерешения Правительство России принимает медленно, а ранее согласованныемеры фактически не реализуются. Например, еще в октябре было приняторешение о кредитовании реального сектора экономики, однако деньгипредприятия до сих пор не получили. Срок окончания мирового кризисаэксперты прогнозировать не берутся. Но по данным некоторых "хорошиминдикатором служит "индекс Биг-мака". Как только он начнет падать, тоесть люди перестанут питаться в дешевых Макдоналдсах, можно будетговорить о выздоровлении мировой экономики.

Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

#Общество
Подпишитесь
«Пожары объединяют людей»: волонтеры Нижнего Тагила продолжают тушить возгорания
19 мая 12:18
«Садовая вкуснее»: тагильчане тестируют клубнику у уличных торговцев
18 мая 06:45
«Миллиметр до сонной артерии»: работник УВЗ нанес себе резаную рану перед начальством
17 мая 11:57
Испорченную подсветку в Нижнем Тагиле отремонтируют за 400 тысяч рублей
19 мая 08:36
Житель Нижнего Тагила погиб в пожаре от замкнувшего холодильника
18 мая 06:42
Новые лифты Серпуховского завода полностью покроют потребности Калуги
17 мая 07:34