На окончание мирового кризиса укажут "Макдоналдсы"

Отстающими государствами стали Россия и Украина, сообщает"Уралинформбюро". По данным экспертов агентства, все антикризисныерешения Правительство России принимает медленно, а ранее согласованныемеры фактически не реализуются. Например, еще в октябре было приняторешение о кредитовании реального сектора экономики, однако деньгипредприятия до сих пор не получили. Срок окончания мирового кризисаэксперты прогнозировать не берутся. Но по данным некоторых "хорошиминдикатором служит "индекс Биг-мака". Как только он начнет падать, тоесть люди перестанут питаться в дешевых Макдоналдсах, можно будетговорить о выздоровлении мировой экономики.