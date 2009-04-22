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Posted 22 апреля 2009, 12:04

Published 22 апреля 2009, 12:04

Modified Сегодня, 12:29

Updated Сегодня, 12:29

Первый фестиваль эротического кино открывается в Нижнем Тагиле

22 апреля 2009, 12:04
Может ли секс быть предметом искусства? В этом предстоит разобраться тагильским любителям авторского кино. Необычный фестиваль начинается завтра в кинозале «Мистерия кино».

«Запрещено к показу» - это подборка эротических фильмов, лауреатовмеждународных киносмотров. До 29 апреля тагильчанам покажут 8 картин.Фестивальные ленты выбраны с точки зрения откровенности. Часть фильмовисполнена в жанре арт-порно – то есть художественной порнографии. Самыйделикатный – это «Люсия и секс» Хулио Медема. Ограничение по возрасту укартины – 16 лет. А самый жёсткий фильм, вынесенный в спецпоказ, этолента «Запрещено к показу». Он для зрителей старше 21-го года. Первый вТагиле эротический фестиваль вызвал у зрителей интерес. Это показалипредпродажи билетов. На этом фестивале они проходят оживлённее, чем напредыдущих.

Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

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