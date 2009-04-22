Сегодня тагильские коммунисты читали стихи

Posted 22 апреля 2009, 12:46
Published 22 апреля 2009, 12:46
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
А также приглашали всех на Первоймайский митинг борьбы, которыйсостоится у Современника. 1-ый секретарь горкома КПРФ Ариадна МорочАотметила, что сегодняшний пикет был скромным. А вот в следующем году, вчесть 140-летнего юбилея Ленина, коммунисты планируют провестимасштабный митинг. Кстати, сегодня членами коммунистической партииРоссии является 51 тагильчанин.
Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM