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Posted 22 апреля 2009, 12:46

Published 22 апреля 2009, 12:46

Modified Сегодня, 12:29

Updated Сегодня, 12:29

Сегодня тагильские коммунисты читали стихи

22 апреля 2009, 12:46
Тагильские коммунисты читали сегодня стихи. Небольшой пикет у памятника Ленину члены КПРФ провели в четь 139-го дня рождения отца пролетарской революции. Около тридцати членов компартии в память об Ильиче читали стихи Маяковского, Есенина и даже свои собственные.

А также приглашали всех на Первоймайский митинг борьбы, которыйсостоится у Современника. 1-ый секретарь горкома КПРФ Ариадна МорочАотметила, что сегодняшний пикет был скромным. А вот в следующем году, вчесть 140-летнего юбилея Ленина, коммунисты планируют провестимасштабный митинг. Кстати, сегодня членами коммунистической партииРоссии является 51 тагильчанин.

Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

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