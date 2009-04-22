Скандальная пассажирка заплатит 8 тысяч штрафа

Буйную пьяную пассажирку в Нижнем Тагиле вывели из автобуса, ехавшегоиз Серова в Екатеринбург. Водитель не выдержал потока нецензурной бранипассажирки. Но скандальная женщина не успокоилась. И новые потокиненормативной лексики обрушились сначала на сотрудников ЧОП, выводившихпассажирку из салона. Потом – на постовых милиционеров линейного отделамилиции. А затем досталось и оперативному дежурному по ЛОВД на станцииНижний Тагил. Именно в публичном оскорблении сотрудников милиции иобвинили скандалистку. Ей грозил штраф до 40-ка тысяч рублей. Но судпринял во внимание у подсудимой малолетнего ребенка и больныхродителей, а также то, что женщина раскаялась, рассказали нам втранспортной прокуратуре.