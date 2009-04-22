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Posted 22 апреля 2009, 12:38

Published 22 апреля 2009, 12:38

Modified Сегодня, 12:29

Updated Сегодня, 12:29

Скандальная пассажирка заплатит 8 тысяч штрафа

22 апреля 2009, 12:38
Скандальной пассажирке придется заплатить весомый штраф – 8 тысяч рублей. Такое решение вынес мировой судья Тагилстроевского района, рассматривавший дело 28-ми летней жительницы поселка Шаля.

Буйную пьяную пассажирку в Нижнем Тагиле вывели из автобуса, ехавшегоиз Серова в Екатеринбург. Водитель не выдержал потока нецензурной бранипассажирки. Но скандальная женщина не успокоилась. И новые потокиненормативной лексики обрушились сначала на сотрудников ЧОП, выводившихпассажирку из салона. Потом – на постовых милиционеров линейного отделамилиции. А затем досталось и оперативному дежурному по ЛОВД на станцииНижний Тагил. Именно в публичном оскорблении сотрудников милиции иобвинили скандалистку. Ей грозил штраф до 40-ка тысяч рублей. Но судпринял во внимание у подсудимой малолетнего ребенка и больныхродителей, а также то, что женщина раскаялась, рассказали нам втранспортной прокуратуре.

Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

#Происшествия
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