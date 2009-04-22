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Posted 22 апреля 2009, 12:08

Published 22 апреля 2009, 12:08

Modified Сегодня, 12:29

Updated Сегодня, 12:29

Следить за успеваемостью ребенка тагильским родителям поможет электронный журнал

22 апреля 2009, 12:08
В качканарских школах появились СМС-дневники, сообщает Джаст Медиа. СМС-дневник представляет собой электронный классный журнал.

Пакет услуг, которые можно получить посредством СМС, включает в себя:оценки ребенка, сообщения родителям, если чадо прогуливает, расписаниеуроков, объявления о родительских собраниях, сведения о предстоящихконтрольных работах и экзаменах. Как рассказали нам управленииобразования Нижнего Тагмла, несколько тагильских школ работают сэлектронными журналами уже более 2-х лет. А сейчас разрабатываетсяединая информационная система, которая позволит обзавестись электроннымжурналом каждой школе нижнего Тагила. Пока же родители учеников самыхпродвинутых в этом плане школ могут ознакомиться с оценками в журнале,только придя в школу. Организовать доступ через Интернет пока непозволяет система безопасности. При этом данные об успеваемости каждогоучеников конфиденциальны и защищены паролем.

Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

#Общество
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