Следить за успеваемостью ребенка тагильским родителям поможет электронный журнал

Пакет услуг, которые можно получить посредством СМС, включает в себя:оценки ребенка, сообщения родителям, если чадо прогуливает, расписаниеуроков, объявления о родительских собраниях, сведения о предстоящихконтрольных работах и экзаменах. Как рассказали нам управленииобразования Нижнего Тагмла, несколько тагильских школ работают сэлектронными журналами уже более 2-х лет. А сейчас разрабатываетсяединая информационная система, которая позволит обзавестись электроннымжурналом каждой школе нижнего Тагила. Пока же родители учеников самыхпродвинутых в этом плане школ могут ознакомиться с оценками в журнале,только придя в школу. Организовать доступ через Интернет пока непозволяет система безопасности. При этом данные об успеваемости каждогоучеников конфиденциальны и защищены паролем.