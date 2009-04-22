Тагильчанина, задержавшего грабителя, наградили кофеваркой

Находясь в своей квартире, он услышал крик женщины. Когда выскочил вподъезд, преступника уже не было, а на полу лежала барсетка, которуюпреступник второпях выронил. Парень бросился вдогонку и при выходе наулицу столкнулся с грабителем. Тот вернулся за барсеткой. Вскоре напомощь подоспели местный участковый и сотрудники ППС. НачальникЛенинского ОВД Ибрагим Абдулкадыров поблагодарил Дмитрия Николаева запроявленную гражданскую сознательность.