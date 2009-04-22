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Posted 22 апреля 2009, 12:35

Published 22 апреля 2009, 12:35

Modified Сегодня, 12:29

Updated Сегодня, 12:29

Тагильчанина, задержавшего грабителя, наградили кофеваркой

22 апреля 2009, 12:35
Тагильчанину, задержавшему грабителя, вручили благодарственное письмо и кофеварку. Напомню, неделю назад 24-х летний Дмитрий Николаев в подъезде дома 21 на Циолковского задержал грабителя.

Находясь в своей квартире, он услышал крик женщины. Когда выскочил вподъезд, преступника уже не было, а на полу лежала барсетка, которуюпреступник второпях выронил. Парень бросился вдогонку и при выходе наулицу столкнулся с грабителем. Тот вернулся за барсеткой. Вскоре напомощь подоспели местный участковый и сотрудники ППС. НачальникЛенинского ОВД Ибрагим Абдулкадыров поблагодарил Дмитрия Николаева запроявленную гражданскую сознательность.

Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

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