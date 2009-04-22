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Posted 21 апреля 2009, 20:22

Published 21 апреля 2009, 20:22

Modified Сегодня, 12:29

Updated Сегодня, 12:29

В мэрии разрабатываются меры по поддержке и развитию дошкольного образования

21 апреля 2009, 20:22
В течение ближайших двух недель в управлении образования Администрации Нижнего Тагила будут разработаны меры по поддержке и развитию дошкольного образования города Нижний Тагил на 2009-2012 годы.

Такое решение сегодня было принято на коллегии при Главе города.

Начальник управления образования Анатолий Соложнин доложил на совещании о текущей обстановке в системе дошкольных образовательных учреждений (ДОУ) Нижнего Тагила. В настоящий момент в городе работают 133 детских сада. Из них: 101 являются муниципальными, 31 принадлежат Нижнетагильскому металлургическому комбинату, еще один садик является собственностью котельно-радиаторного завода.

Нагрузка на муниципалитет год от года растет. К примеру, по словам Анатолия Соложнина, еще десять лет назад из 141 детского садика в Нижнем Тагиле почти половина были ведомственными, а в 1991 году в Нижнем Тагиле из работающих 226 детских садов, только 8 находились на балансе у администрации, остальные содержались предприятиями.

Кроме того, с каждым годом увеличивается количество детей, которых родители стараются отдать в дошкольное образовательное учреждение в возрасте уже полутора лет. Если в 1999-м таких ребят было 10% от общего числа, то в этом году этот показатель вырос уже до 18%.

В силу разных объективных причин, в числе которых рост рождаемости, ежегодно увеличивается дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях. В настоящее время, по словам Анатолия Соложнина, в очереди на место в детском саду стоят сегодня около 7,5 тысяч юных тагильчан.

Глава города Валентина Исаева дала поручение ответственным руководителям администрации в кратчайшие сроки детально рассмотреть все варианты развития дошкольного образования в Нижнем Тагиле для того, чтобы снизить проблему с нехваткой мест в ДОУ.

#Политика
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