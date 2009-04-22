В мэрии разрабатываются меры по поддержке и развитию дошкольного образования

Нагрузка на муниципалитет год от года растет. К примеру, по словам Анатолия Соложнина, еще десять лет назад из 141 детского садика в Нижнем Тагиле почти половина были ведомственными, а в 1991 году в Нижнем Тагиле из работающих 226 детских садов, только 8 находились на балансе у администрации, остальные содержались предприятиями.