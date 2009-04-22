В Нижнем Тагиле выросло количество занимающихся спортом

В результате проведения комплекса мероприятий, включенных в программу, количество тагильчан постоянно участвующих в соревнованиях увеличилось почти на 11 тысяч человек. Если еще в 2005 году физической культурой занимались только 15,5% горожан, то к 2008 году этот показатель составил уже 17,8%. Всего, по итогам 2008 года в Нижнем Тагиле насчитывалось 58329 активных сторонников здорового образа жизни. По месту жительства осуществляли свою деятельность 27 спортивных клубов, в которых занимались 3031 человек. На 26 предприятиях города в физкультурном движении принимали участие свыше 28 тысяч трудящихся.