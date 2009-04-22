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Posted 21 апреля 2009, 20:29

Published 21 апреля 2009, 20:29

Modified Сегодня, 12:29

Updated Сегодня, 12:29

В Нижнем Тагиле выросло количество занимающихся спортом

21 апреля 2009, 20:29
Начальник управления по физической культуре спорту и туризму Администрации города Игорь Вахрушев сегодня на совещании в мэрии озвучил итоги реализации муниципальной целевой программы «Массовая физическая культура – здоровье города (2006-2008 гг.)».

Данная программа была утверждена Нижнетагильской городской Думой 27 июня 2006 года.

В результате проведения комплекса мероприятий, включенных в программу, количество тагильчан постоянно участвующих в соревнованиях увеличилось почти на 11 тысяч человек. Если еще в 2005 году физической культурой занимались только 15,5% горожан, то к 2008 году этот показатель составил уже 17,8%. Всего, по итогам 2008 года в Нижнем Тагиле насчитывалось 58329 активных сторонников здорового образа жизни. По месту жительства осуществляли свою деятельность 27 спортивных клубов, в которых занимались 3031 человек. На 26 предприятиях города в физкультурном движении принимали участие свыше 28 тысяч трудящихся.

Всего на реализацию муниципальной программы «Массовая физическая культура – здоровье города (2006-2008 гг.)» было выделено 92 миллиона 70 тысяч рублей (104% - от раннее запланированного объема).

#Спорт
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