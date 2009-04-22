За сданное в милицию оружие горожане получили деньги

У мужчины вышел из строя кран, и он спустился в подвал, чтобы перекрытьводу. Прямо у двери он наткнулся на увесистый пакет и, увидевсодержимое находки, позвонил в милицию. В пакете находились 735патронов к боевому оружию. А 2-го апреля на чердаке пятиэтажки на улицеНижняя Черепанова работники ЖЭУАндрей Молчанов и Иван Амбросимов нашли2 автомата Калашникова со снаряжёнными магазинами. Большойполиэтиленовый сверток рабочие обнаружили под слоем шлака, проводяутепление потолочного покрытия. Сейчас эксперты устанавливают, неприменялись ли эти автоматы при совершении преступлений. За оружие ибоеприпасы, переданные правоохранительным органам, коммунальщикиполучили 3 тысячи 300 рублей.