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Posted 22 апреля 2009, 12:31

Published 22 апреля 2009, 12:31

Modified Сегодня, 12:29

Updated Сегодня, 12:29

За сданное в милицию оружие горожане получили деньги

22 апреля 2009, 12:31
А люди, поучаствовавшие в акции «Прощай, оружие» получили деньги. 3 тысячи 675 рублей (из расчета 5 рублей за патрон) получил Сергей Томников, который в феврале обнаружил в подвале дома 56 на улице Газетная пакет с патронами.

У мужчины вышел из строя кран, и он спустился в подвал, чтобы перекрытьводу. Прямо у двери он наткнулся на увесистый пакет и, увидевсодержимое находки, позвонил в милицию. В пакете находились 735патронов к боевому оружию. А 2-го апреля на чердаке пятиэтажки на улицеНижняя Черепанова работники ЖЭУАндрей Молчанов и Иван Амбросимов нашли2 автомата Калашникова со снаряжёнными магазинами. Большойполиэтиленовый сверток рабочие обнаружили под слоем шлака, проводяутепление потолочного покрытия. Сейчас эксперты устанавливают, неприменялись ли эти автоматы при совершении преступлений. За оружие ибоеприпасы, переданные правоохранительным органам, коммунальщикиполучили 3 тысячи 300 рублей.

Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

#Общество
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