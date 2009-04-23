14 тагильчан погибли на дорогах с начала года

Posted 23 апреля 2009, 12:46
Published 23 апреля 2009, 12:46
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
Основным видом дорожно-транспортных происшествий, по-прежнему, остаютсянаезды на пешеходов, в основном по вине водителей. Подавляющее числотаких ДТП происходит на пешеходных переходах в центре города. Какрассказал начальник отдела пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила СергейБернгардт, самые опасные - дороги с большей плотностью движения.
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