TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 апреля 2009, 12:46

Published 23 апреля 2009, 12:46

Modified Сегодня, 12:28

Updated Сегодня, 12:28

14 тагильчан погибли на дорогах с начала года

23 апреля 2009, 12:46
ДТП с участием пешеходов становится все больше. 14 человек погибших и 150 травмированных - таковы показатели аварийности первых трех месяцев года.

Основным видом дорожно-транспортных происшествий, по-прежнему, остаютсянаезды на пешеходов, в основном по вине водителей. Подавляющее числотаких ДТП происходит на пешеходных переходах в центре города. Какрассказал начальник отдела пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила СергейБернгардт, самые опасные - дороги с большей плотностью движения.

Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

#Общество
Подпишитесь
«Садовая вкуснее»: тагильчане тестируют клубнику у уличных торговцев
18 мая 06:45
«Пожары объединяют людей»: волонтеры Нижнего Тагила продолжают тушить возгорания
19 мая 12:18
Дождь и гроза ожидаются в Свердловской области 22 и 23 мая
Сегодня, 09:14
Свердловчанам дали инструкцию, куда обращаться при затруднении дыхания из-за дыма
Сегодня, 11:05
Смерть 3-летнего мальчика в Свердловской области стала причиной уголовного дела
Сегодня, 11:01
Волонтер поймал подростка-поджигателя леса в Екатеринбурге
Сегодня, 06:39