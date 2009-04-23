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Posted 23 апреля 2009, 12:49

Published 23 апреля 2009, 12:49

Modified Сегодня, 12:28

Updated Сегодня, 12:28

Артему Казначееву государство выплатило полмиллиона рублей

23 апреля 2009, 12:49
Искалеченному в Нижнем Тагиле бывшему солдату Артему Казначееву выплачена беспрецедентная компенсация от государства. Как сообщает «Российская газета», Минфин перечислил ему 500 тысяч рублей.

Решение о выплате компенсации по иску бывшего солдата из Татарстанапринял суд. Он посчитал, что тяжелые травмы Казначеева ограничивают егов выборе профессии. В армию Артем ушел весной 2007 года. Попал в"учебку" Нижнего Тагила. Здесь, по данным «Российской газеты», сержанттребовал, чтобы солдат каждый месяц добывал ему карточки для мобильноготелефона и до 1000 рублей наличными. Таких денег ни у Артема, ни у егоматери не было, поэтому в ход шли кулаки. Очередная "разборка"окончилась госпитализацией солдата. Медики зафиксировали у него отеклегких и головного мозга, разрыв селезенки и ушиб печени. Артемнесколько дней был в коме. После лечения Казначеева признали не годнымк военной службе и отправили домой. Артему установили III группуинвалидности. Его обидчика суд приговорил к 4 годам колонии.

Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

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