Артему Казначееву государство выплатило полмиллиона рублей

Решение о выплате компенсации по иску бывшего солдата из Татарстанапринял суд. Он посчитал, что тяжелые травмы Казначеева ограничивают егов выборе профессии. В армию Артем ушел весной 2007 года. Попал в"учебку" Нижнего Тагила. Здесь, по данным «Российской газеты», сержанттребовал, чтобы солдат каждый месяц добывал ему карточки для мобильноготелефона и до 1000 рублей наличными. Таких денег ни у Артема, ни у егоматери не было, поэтому в ход шли кулаки. Очередная "разборка"окончилась госпитализацией солдата. Медики зафиксировали у него отеклегких и головного мозга, разрыв селезенки и ушиб печени. Артемнесколько дней был в коме. После лечения Казначеева признали не годнымк военной службе и отправили домой. Артему установили III группуинвалидности. Его обидчика суд приговорил к 4 годам колонии.