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Posted 23 апреля 2009, 12:31

Published 23 апреля 2009, 12:31

Modified Сегодня, 12:28

Updated Сегодня, 12:28

Новый Ледовый дворец планируют построить на деньги губернатора

23 апреля 2009, 12:31
Проект нового дворца спорта в Нижнем Тагиле практически готов.

Ген.подрядчиком по проектированию спортивной арены для Гальянкивыступила фирма ООО «СК Рест». Она осуществляла строительство иреконструкцию московских стадионов «Лужники» и «Сокольники». Новыйледовый дворец рассчитан на 1000 мест. Его строительство обойдется в400 миллионов рублей. Деньги на возведение объекта пойдут из Фондагубернаторских программ. Приблизительный срок строительства, по словамподрядчиков, около года.

Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

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