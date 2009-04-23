Новый Ледовый дворец планируют построить на деньги губернатора

Posted 23 апреля 2009, 12:31
Published 23 апреля 2009, 12:31
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
Ген.подрядчиком по проектированию спортивной арены для Гальянкивыступила фирма ООО «СК Рест». Она осуществляла строительство иреконструкцию московских стадионов «Лужники» и «Сокольники». Новыйледовый дворец рассчитан на 1000 мест. Его строительство обойдется в400 миллионов рублей. Деньги на возведение объекта пойдут из Фондагубернаторских программ. Приблизительный срок строительства, по словамподрядчиков, около года.
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