Новый Ледовый дворец планируют построить на деньги губернатора

Ген.подрядчиком по проектированию спортивной арены для Гальянкивыступила фирма ООО «СК Рест». Она осуществляла строительство иреконструкцию московских стадионов «Лужники» и «Сокольники». Новыйледовый дворец рассчитан на 1000 мест. Его строительство обойдется в400 миллионов рублей. Деньги на возведение объекта пойдут из Фондагубернаторских программ. Приблизительный срок строительства, по словамподрядчиков, около года.