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Posted 23 апреля 2009, 12:06

Published 23 апреля 2009, 12:06

Modified Сегодня, 12:28

Updated Сегодня, 12:28

Прежде чем получить первый паспорт, молодые тагильчане сдали экзамен на гражданскую зрелость

23 апреля 2009, 12:06
7 молодых жителей Рудника 3-го интернационала получили первые паспорта. Прошло это в торжественной обстановке.

Сначала ребята выдержали экзамен на гражданскую зрелость. На сцене импришлось ответить на вопросы: Как называли нашу страну с древнихвремен? Какое дерево считают символом России? Кто является главойнашего государства? Какие государственные символы есть у России? Атокже у подрастающего поколения выяснили, где впервые появиласьпаспортная система, сколько страниц в паспорте и какая информация наних содержится. Вместе с первыми паспортами юные жители микрорайонаполучили книгу «Звенящая медь Тагила» об истории Рудника 3-гоинтернационала. Это подарок администрации Тагилстроевского района. Аизбирательная комиссия района презентовала будущим избирателямэксклюзивный сувенир – бесконечный избирательный календарь.

Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

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