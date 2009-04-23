Прежде чем получить первый паспорт, молодые тагильчане сдали экзамен на гражданскую зрелость

Сначала ребята выдержали экзамен на гражданскую зрелость. На сцене импришлось ответить на вопросы: Как называли нашу страну с древнихвремен? Какое дерево считают символом России? Кто является главойнашего государства? Какие государственные символы есть у России? Атокже у подрастающего поколения выяснили, где впервые появиласьпаспортная система, сколько страниц в паспорте и какая информация наних содержится. Вместе с первыми паспортами юные жители микрорайонаполучили книгу «Звенящая медь Тагила» об истории Рудника 3-гоинтернационала. Это подарок администрации Тагилстроевского района. Аизбирательная комиссия района презентовала будущим избирателямэксклюзивный сувенир – бесконечный избирательный календарь.