Валентина Исаева подвела итоги первых полгода

В условиях снижения объемов производства на предприятиях и уменьшениядоходов бюджета города пришлось по-новому взглянуть на экономикугорода. Была оптимизирована администрация. Нижний Тагил вошёл в заявкипо программам ремонта многоквартирных домов и сноса ветхого жилья. Наусловиях софинансирования с областью будет закуплен новый общественныйтранспорт. Удалось избежать социальной напряжённости при проведениямонетизации транспортных льгот. Полностью выплачена зарплатабюджетникам. А безработица в городе составляет 2% от трудоспособногонаселения. В то время как в области этот показатель достигает 3,5 %.