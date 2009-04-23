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Posted 23 апреля 2009, 12:54

Published 23 апреля 2009, 12:54

Modified Сегодня, 12:28

Updated Сегодня, 12:28

Валентина Исаева подвела итоги первых полгода

23 апреля 2009, 12:54
Итоги своей работы за полгода подвела глава Нижнего Тагила Валентина Исаева. О том, что удалось сделать, и что ещё предстоит, она рассказала тагильским депутатам.

В условиях снижения объемов производства на предприятиях и уменьшениядоходов бюджета города пришлось по-новому взглянуть на экономикугорода. Была оптимизирована администрация. Нижний Тагил вошёл в заявкипо программам ремонта многоквартирных домов и сноса ветхого жилья. Наусловиях софинансирования с областью будет закуплен новый общественныйтранспорт. Удалось избежать социальной напряжённости при проведениямонетизации транспортных льгот. Полностью выплачена зарплатабюджетникам. А безработица в городе составляет 2% от трудоспособногонаселения. В то время как в области этот показатель достигает 3,5 %.

Вцелом Валентина Исаева отметила, что нижний Тагил входит в 10-ку лучшихгородов области по всем показателям. Однако по прежнему медленнопродвигается строительство детской многопрофильной больницы иперинатального центра. В завершении Валентина Исаева заявила, чтооставлять пост мэра не собирается, пока хватает сил на работу иощущается поддержка команды.

Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

#Политика
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