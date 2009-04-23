Юных любителей животных ждут в это воскресенье в «Красногвардейце»

За это ребята получат призы от зоосалона. А потом вместе с родителямипосмотрят фантастический фильм «Ведьмина гора». Это новый фильмпроизводства США о таксисте-неудачнике из Лас-Вегаса, которомупредстоит защитить от безжалостных преследователей своих пассажиров –детей с необычными паранормальными способностями. Праздник состоится вкинотеатре Красногвардеец 26-го апреля в 13 часов.