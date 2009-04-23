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Posted 23 апреля 2009, 11:57

Published 23 апреля 2009, 11:57

Modified Сегодня, 12:28

Updated Сегодня, 12:28

Юных любителей животных ждут в это воскресенье в «Красногвардейце»

23 апреля 2009, 11:57
Там будет праздник для всей семьи «Наши любимые животные». Организаторы предлагают детям к этому празднику подготовиться – наклеить на альбомный лист фотографию своего питомца.

За это ребята получат призы от зоосалона. А потом вместе с родителямипосмотрят фантастический фильм «Ведьмина гора». Это новый фильмпроизводства США о таксисте-неудачнике из Лас-Вегаса, которомупредстоит защитить от безжалостных преследователей своих пассажиров –детей с необычными паранормальными способностями. Праздник состоится вкинотеатре Красногвардеец 26-го апреля в 13 часов.

Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

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