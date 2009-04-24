3 тагильские школы планируют ликвидировать

В 22-й на Черемшанке при проектной вместимости в 335 учеников, сегоднязанимаются всего 37. Поэтому затраты на обучение одного ребенка в нейочень высокие, а зарплаты педагогов после введения подушевогофинансирования, очень низкие. После закрытия 22-й, город купит автобус,на котором ее бывших учеников будут возить в другие городские школы. Ав ее здании организуют 2 группы детского сада. Что касается 28-й школы,то она располагается рядом с 30-й, куда и планируют перевести ееучеников. Что касается двух школ на Сухоложском поселке - № 2 и № 65, -то они продолжат работать в прежнем режиме, отметила Валентина Исаева.