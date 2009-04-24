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Posted 24 апреля 2009, 14:44

Published 24 апреля 2009, 14:44

Modified Сегодня, 12:28

Updated Сегодня, 12:28

3 тагильские школы планируют ликвидировать

24 апреля 2009, 14:44
Малокомплектные школы Нижнего Тагила ждет реорганизация. Как рассказала сегодня журналистам глава города Валентина Исаева, будут ликвидированы 3 школы № 22, 28 и 54.

В 22-й на Черемшанке при проектной вместимости в 335 учеников, сегоднязанимаются всего 37. Поэтому затраты на обучение одного ребенка в нейочень высокие, а зарплаты педагогов после введения подушевогофинансирования, очень низкие. После закрытия 22-й, город купит автобус,на котором ее бывших учеников будут возить в другие городские школы. Ав ее здании организуют 2 группы детского сада. Что касается 28-й школы,то она располагается рядом с 30-й, куда и планируют перевести ееучеников. Что касается двух школ на Сухоложском поселке - № 2 и № 65, -то они продолжат работать в прежнем режиме, отметила Валентина Исаева.

Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

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