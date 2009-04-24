Деньги на содержание тагильских дорог депутаты попросили у области

Posted 24 апреля 2009, 14:36
Published 24 апреля 2009, 14:36
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
В нем отмечается, что из-за сложной экономической ситуации в первуюочередь в Нижнем Тагиле финансируются зарплата бюджетникам, школьноепитание и поставщики энергоресурсов. В результате, строительство исодержание дорог в 1-м квартале профинансировано всего на 10%.Состояние дорог ухудшилось. Это может привести к увеличениюаварийности, созданию прецедентов для обращения автовладельцев в суды идаже к массовым акциям протеста, отмечено в обращении.
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