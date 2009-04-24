Деньги на содержание тагильских дорог депутаты попросили у области

В нем отмечается, что из-за сложной экономической ситуации в первуюочередь в Нижнем Тагиле финансируются зарплата бюджетникам, школьноепитание и поставщики энергоресурсов. В результате, строительство исодержание дорог в 1-м квартале профинансировано всего на 10%.Состояние дорог ухудшилось. Это может привести к увеличениюаварийности, созданию прецедентов для обращения автовладельцев в суды идаже к массовым акциям протеста, отмечено в обращении.