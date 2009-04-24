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Posted 24 апреля 2009, 14:29

Published 24 апреля 2009, 14:29

Modified Сегодня, 12:28

Updated Сегодня, 12:28

«Голубое топливо» для предприятий-должников могут перекрыть

24 апреля 2009, 14:29
Долг предприятий Нижнего Тагила перед "Уралсевергазом" составляет полтора миллиарда рублей.

Вопрос о задолженности обсуждался на совещании у главы города ВалентиныИсаевой с участием генерального директора ЗАО «Уралсевергаз» ВладимираКузюшина и представителей предприятий-должников — ЗМК, Уралвагонзавод,«Тагилэнерго», сообщает телекомпания «Тагил-ТВ». В частности, долгУралвагонзавода составляет полмиллиарда рублей. Проблемы с оплатой уЗМК возникли из-за финансового кризиса. В «Тагилэнерго» ссылаются нагорожан, которые не платят за коммунальные услуги. Директорапредприятий пообещали погасить часть задолженности в течение апреля.Если до 15 мая средства не поступят на счета «Уралсевергаза», голубоетопливо должникам перекроют.

Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

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