«Голубое топливо» для предприятий-должников могут перекрыть

Вопрос о задолженности обсуждался на совещании у главы города ВалентиныИсаевой с участием генерального директора ЗАО «Уралсевергаз» ВладимираКузюшина и представителей предприятий-должников — ЗМК, Уралвагонзавод,«Тагилэнерго», сообщает телекомпания «Тагил-ТВ». В частности, долгУралвагонзавода составляет полмиллиарда рублей. Проблемы с оплатой уЗМК возникли из-за финансового кризиса. В «Тагилэнерго» ссылаются нагорожан, которые не платят за коммунальные услуги. Директорапредприятий пообещали погасить часть задолженности в течение апреля.Если до 15 мая средства не поступят на счета «Уралсевергаза», голубоетопливо должникам перекроют.