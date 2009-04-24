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Posted 24 апреля 2009, 14:32

Published 24 апреля 2009, 14:32

Modified Сегодня, 12:28

Updated Сегодня, 12:28

Нижний Тагил может стать одним из главных городов для «летающих лыжников» России

24 апреля 2009, 14:32
Накануне в Нижнем Тагиле побывали представители Росспорта. Они рассматривали возможность включить в российскую программу подготовки олимпийцев комплекс трамплинов на горе Долгая.

Если это произойдет, то здесь будет база для подготовки к стартамспортсменов по прыжкам на лыжах с трамплина и двоеборцев. Сейчас на этопретендует несколько городов. Но у Нижнего Тагила на сегодня самыехорошие шансы. Как рассказал нам заместитель главы Нижнего Тагила посоциальным вопросам Вячеслав Погудин, у нас уже готов проект, другие жегорода пока только пытаются это сделать. Если решение будет принято впользу Нижнего Тагила, то старые трамплины на Долгой снесут. На ихместе построят новые, отвечающие всем мировым стандартам. Причем,сделано это будет на федеральные деньги. Подробнее слушайте об этомзавтра в программе «Среда Обитания» на радио «Маяк-Нижний Тагил» в15.05.

Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

#Спорт
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