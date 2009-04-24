Статус чрезвычайной ситуации взрыву на Вагонке решено не присваивать

Posted 24 апреля 2009, 14:48
Published 24 апреля 2009, 14:48
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
Пострадала квартира № 87 на последнем этаже 5-тиэтажки. После взрывабытового газа вспыхнул пожар. Но сильно распространиться огню не дали.Через 20 минут возгорание было потушено. Площадь пожара составила 2квадратных метра. Хозяин квартиры госпитализирован с ожогами 2-йстепени. По данным МЧС, его состояние удовлетворительное. Конструкцииздания не пострадали. Как рассказал дознавателям пострадавший, он греледу и, видимо, не до конца закрыл конфорку. Через некоторое времявернулся в кухню, чтобы покурить. В этот момент и прогремел взрыв.
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