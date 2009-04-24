Владельцы земельных участков могут не волноваться за собственность

В соответствии с пунктом 2 статьи 3 Федерального закона №137ФЗюридические лица, имеющие право постоянного (бессрочного) пользованияземельными участками, обязаны переоформить это право на право арендыили приобрести их в собственность до 1.01.2010 г. Нарушение данногопункта закона в будущем повлечет за собой наложение административногоштрафа на юридические лица в размере от 20 до 100 тысяч рублей.