Владельцы земельных участков могут не волноваться за собственность

Posted 24 апреля 2009, 14:03
Published 24 апреля 2009, 14:03
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
По словам Александра Мальцева, начальника территориального отдела №6названного управления, наблюдается вал просьб от тагильчан срочнопровести перерегистрацию имеющихся у них свидетельств на право на землю.
Он предполагает, что люди обращаются в его ведомство с просьбой опереоформлении документов, из-за неправильного истолкования закона.
В соответствии с пунктом 2 статьи 3 Федерального закона №137ФЗюридические лица, имеющие право постоянного (бессрочного) пользованияземельными участками, обязаны переоформить это право на право арендыили приобрести их в собственность до 1.01.2010 г. Нарушение данногопункта закона в будущем повлечет за собой наложение административногоштрафа на юридические лица в размере от 20 до 100 тысяч рублей.
Александр Мальцев заявил, что физические лица никоим образом непопадают под действие данного пункта федерального закона. Всемвладельцам земельных участков, находящихся в индивидуальномпользовании, нет необходимости переоформлять свидетельства на право наземлю.
Руководитель отдела Управления Федерального Агентства кадастра объектовнедвижимости по Свердловской области советует дачникам и садоводам нетратить свое время, силы и средства на пустые хлопоты. Никакие санкциик гражданам, которые имеют ранее выданные свидетельства о правесобственности на земельный участок, применяться не будут.
Для информации: В настоящее время на территории Нижнего Тагилаобразованы 68 садоводческих товариществ. В собственности у тагильчаннаходятся 14 269 земельных участков.