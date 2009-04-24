Воздух в Нижнем Тагиле один из самых грязных на Урале

Экологические службы подвели итоги мониторинга атмосферного воздуха вСвердловской области в первом квартале нынешнего года. Исследованияпоследних месяцев показали, что в Нижнем Тагиле очень высокий уровеньзагрязнения атмосферного воздуха. В одну группу с нашим городом попалиПервоуральск, Верхняя Пышма и Асбесте, отмечает «Комсомольская правда».