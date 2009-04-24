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Posted 24 апреля 2009, 14:24

Published 24 апреля 2009, 14:24

Modified Сегодня, 12:28

Updated Сегодня, 12:28

Воздух в Нижнем Тагиле один из самых грязных на Урале

24 апреля 2009, 14:24
Жителям Среднего Урала стало труднее дышать: в некоторых городах области специалисты зафиксировали сильное загрязнение воздуха.

Экологические службы подвели итоги мониторинга атмосферного воздуха вСвердловской области в первом квартале нынешнего года. Исследованияпоследних месяцев показали, что в Нижнем Тагиле очень высокий уровеньзагрязнения атмосферного воздуха. В одну группу с нашим городом попалиПервоуральск, Верхняя Пышма и Асбесте, отмечает «Комсомольская правда».

Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

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