Воздух в Нижнем Тагиле один из самых грязных на Урале

Posted 24 апреля 2009, 14:24
Published 24 апреля 2009, 14:24
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
Экологические службы подвели итоги мониторинга атмосферного воздуха вСвердловской области в первом квартале нынешнего года. Исследованияпоследних месяцев показали, что в Нижнем Тагиле очень высокий уровеньзагрязнения атмосферного воздуха. В одну группу с нашим городом попалиПервоуральск, Верхняя Пышма и Асбесте, отмечает «Комсомольская правда».
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