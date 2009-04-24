"Злачные места" на Среднем Урале работают за рамками закона

Как сообщает "Уралинформбюро" комиссии проинспектировали 180учреждений. 175 из них не оборудованы средствами обнаружения оружия идругих запрещенных предметов, а также системами видеонаблюдения. В 71учреждении нет паспортов безопасности. В 81 отсутствует контроль завходом посетителей. В большинстве заведений алкоголь продают даженесовершеннолетним. Плохо защищены уральские "тусовочные" места и отпожаров. Нет противопожарной сигнализации, а пути эвакуации захламлены.