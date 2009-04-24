TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 апреля 2009, 14:15

Published 24 апреля 2009, 14:15

Modified Сегодня, 12:28

Updated Сегодня, 12:28

"Злачные места" на Среднем Урале работают за рамками закона

24 апреля 2009, 14:15
Культурно-развлекательные учреждения Свердловской области опасны для посетителей. К такому выводы пришли после проверки специалисты областной прокуратуры.

Как сообщает "Уралинформбюро" комиссии проинспектировали 180учреждений. 175 из них не оборудованы средствами обнаружения оружия идругих запрещенных предметов, а также системами видеонаблюдения. В 71учреждении нет паспортов безопасности. В 81 отсутствует контроль завходом посетителей. В большинстве заведений алкоголь продают даженесовершеннолетним. Плохо защищены уральские "тусовочные" места и отпожаров. Нет противопожарной сигнализации, а пути эвакуации захламлены.

Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

#Общество
Подпишитесь
«Садовая вкуснее»: тагильчане тестируют клубнику у уличных торговцев
18 мая 06:45
«Пожары объединяют людей»: волонтеры Нижнего Тагила продолжают тушить возгорания
19 мая 12:18
Дождь и гроза ожидаются в Свердловской области 22 и 23 мая
Сегодня, 09:14
Свердловчанам дали инструкцию, куда обращаться при затруднении дыхания из-за дыма
Сегодня, 11:05
Смерть 3-летнего мальчика в Свердловской области стала причиной уголовного дела
Сегодня, 11:01
Волонтер поймал подростка-поджигателя леса в Екатеринбурге
Сегодня, 06:39