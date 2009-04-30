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Posted 30 апреля 2009, 17:00

Published 30 апреля 2009, 17:00

Modified Сегодня, 12:28

Updated Сегодня, 12:28

1 мая – Праздник весны и труда

30 апреля 2009, 17:00
Поздравление Валентины Исаевой: Дорогие земляки! От всего сердца поздравляю вас с Праздником весны и труда!

Этот день одинаково любим всеми поколениями, и по праву может считатьсянародным. Для людей старшего возраста суть Праздника весны и труда –объединение рабочих для отстаивания своих интересов передработодателем. Для молодежи Первомай символизирует весеннее обновление.Он несет с собой надежды на достойную жизнь, перемены к лучшему.

Этот праздник отмечен особым чувством единения всех позитивныхсил общества, тех, кто умеет и любит работать, кто чувствует себясопричастным общему делу, кто готов решать сегодня главную задачугосударства – сделать Россию благополучной и процветающей страной, гдеможно достойно жить и уверенно смотреть в завтрашний день.

Пониманиеэтой главной задачи особенно важно, ведь будущее Отечества зависит отповседневного и упорного труда каждого из нас – металлурга ибизнесмена, учителя и врача, строителя и служащего. Нам предстоит оченьмногое сделать для того, чтобы Нижний Тагил успешно справился споследствиями мирового финансового кризиса, чтобы привлечь в городинвестиции, вернуться к прежним экономическим показателям развития,сделать наш город более привлекательным.

Желаю всем нам в этотпраздничный день толерантности, взаимопонимания и успехов в выполнениизадуманных планов, здоровья и благополучия!

Глава города

Нижний Тагил

В.П. Исаева

#Общество
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