1 мая – Праздник весны и труда

Posted 30 апреля 2009, 17:00
Published 30 апреля 2009, 17:00
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
Этот день одинаково любим всеми поколениями, и по праву может считатьсянародным. Для людей старшего возраста суть Праздника весны и труда –объединение рабочих для отстаивания своих интересов передработодателем. Для молодежи Первомай символизирует весеннее обновление.Он несет с собой надежды на достойную жизнь, перемены к лучшему.
Этот праздник отмечен особым чувством единения всех позитивныхсил общества, тех, кто умеет и любит работать, кто чувствует себясопричастным общему делу, кто готов решать сегодня главную задачугосударства – сделать Россию благополучной и процветающей страной, гдеможно достойно жить и уверенно смотреть в завтрашний день.
Пониманиеэтой главной задачи особенно важно, ведь будущее Отечества зависит отповседневного и упорного труда каждого из нас – металлурга ибизнесмена, учителя и врача, строителя и служащего. Нам предстоит оченьмногое сделать для того, чтобы Нижний Тагил успешно справился споследствиями мирового финансового кризиса, чтобы привлечь в городинвестиции, вернуться к прежним экономическим показателям развития,сделать наш город более привлекательным.
Желаю всем нам в этотпраздничный день толерантности, взаимопонимания и успехов в выполнениизадуманных планов, здоровья и благополучия!
Глава города
Нижний Тагил
В.П. Исаева