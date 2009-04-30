1 мая – Праздник весны и труда

Этот день одинаково любим всеми поколениями, и по праву может считатьсянародным. Для людей старшего возраста суть Праздника весны и труда –объединение рабочих для отстаивания своих интересов передработодателем. Для молодежи Первомай символизирует весеннее обновление.Он несет с собой надежды на достойную жизнь, перемены к лучшему.