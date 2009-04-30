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Posted 30 апреля 2009, 13:46

Published 30 апреля 2009, 13:46

Modified Сегодня, 12:28

Updated Сегодня, 12:28

12-ти летняя девочка торговала героином

30 апреля 2009, 13:46
Ее задержали вчера вместе с 27-милетней приятельницей во время контрольной закупки на Вагонке. Обе – цыганки.

Они продали подставному покупателю почти 6,5 граммов героина за 6 тысячрублей. Деньги были меченными. Маленькую наркоторговку оперативникизадержали на месте. У нее изъяли 4 тысячи рублей. А ее приятельницаскрылась на такси. Но позже ее тоже задержали в съемной квартире напроспекте Дзержинскогот Там нашли еще 2,5 грамма героина и остаткимеченных денег. Женщина родом из Невьянска. Обе задержанные – и 12-тилетняя девочка, и 27-ми летняя женщина продолжают дело своих родителей,которые сейчас отбывают срок за торговлю наркотиками. Девочка сейчасотпущена. Причем, ее дальнейшая судьба пока не известна. Уголовное деловозбуждено за сбыт наркотиков в особо крупном размере.

Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

#Происшествия
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