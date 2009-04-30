12-ти летняя девочка торговала героином

Они продали подставному покупателю почти 6,5 граммов героина за 6 тысячрублей. Деньги были меченными. Маленькую наркоторговку оперативникизадержали на месте. У нее изъяли 4 тысячи рублей. А ее приятельницаскрылась на такси. Но позже ее тоже задержали в съемной квартире напроспекте Дзержинскогот Там нашли еще 2,5 грамма героина и остаткимеченных денег. Женщина родом из Невьянска. Обе задержанные – и 12-тилетняя девочка, и 27-ми летняя женщина продолжают дело своих родителей,которые сейчас отбывают срок за торговлю наркотиками. Девочка сейчасотпущена. Причем, ее дальнейшая судьба пока не известна. Уголовное деловозбуждено за сбыт наркотиков в особо крупном размере.