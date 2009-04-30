30 апреля – 70 лет органам Прокуратуры Дзержинского, Ленинского и Тагилстроевского районов

Сегодня мы отмечаем семидесятилетие со дня образования районных прокуратур Нижнего Тагила. За прошедшие годы накоплен немалый опыт, который особенно ценен сегодня, в непростой для страны период, когда экономический кризис, поразивший весь цивилизованный мир, затронул и наш город.