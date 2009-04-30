30 апреля – 70 лет органам Прокуратуры Дзержинского, Ленинского и Тагилстроевского районов

Posted 30 апреля 2009, 04:43
Published 30 апреля 2009, 04:43
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
Сегодня мы отмечаем семидесятилетие со дня образования районных прокуратур Нижнего Тагила. За прошедшие годы накоплен немалый опыт, который особенно ценен сегодня, в непростой для страны период, когда экономический кризис, поразивший весь цивилизованный мир, затронул и наш город.
Сотрудники районных прокуратур ежедневно проделывают большую работу по защите прав граждан, уделяют особое внимание наиболее уязвимым, малообеспеченным слоям населения. Ни одно из выявленных нарушений закона не остается без должного реагирования прокуратуры. Тесное взаимодействие районных прокуратур с правоохранительными структурами и органами государственной власти позволяет эффективно бороться с преступностью.
В органах прокуратуры нашего города служат немало высококлассных юристов, подлинных профессионалов, которые достойно несут звание защитников закона. Ценю ваш неутомимый и добросовестный труд, высокую ответственность при исполнении служебных обязанностей.
Убеждена, что основные задачи прокуратуры, среди которых эффективная и своевременная защита прав граждан и интересов государства, обеспечение единства правового поля на территории города, борьба с терроризмом, преступностью и коррупцией, будут и впредь успешно решаться благодаря вашей слаженной работе.
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и счастья, стойкости, упорства, успехов в вашей ответственной деятельности!
Глава города
Нижний Тагил
В.П. Исаева