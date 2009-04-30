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Posted 30 апреля 2009, 04:49

Published 30 апреля 2009, 04:49

Modified Сегодня, 12:28

Updated Сегодня, 12:28

30 апреля – День пожарной охраны

30 апреля 2009, 04:49
Уважаемые сотрудники и ветераны государственной противопожарной службы! От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником! Ровно 360 лет назад царь Алексей Михайлович подписал указ о создании первой российской противопожарной службы. Все эти годы противопожарная служба России является ведомством, которое стоит на страже интересов и здоровья граждан.

История противопожарной службы в Нижнем Тагиле началась еще во временаНикиты Демидова, а свыше восьмидесяти лет назад в нашем городе былобразован 9 отряд УГПС. Сегодня здесь служат настоящие профессионалы,для которых интересы их земляков всегда выше собственных.

Вы – бесстрашные и мужественные люди, которые ценой своего здоровья, апорой и жизни спасаете людей, попавших в беду, сберегаете общественныеценности.

В борьбе с огненной стихией вам помогают высокая дисциплина,профессионализм, товарищеская взаимовыручка и умение сострадать чужомугорю.

Искренне хочу, чтобы у вас было как можно меньше выездов на пожары!Желаю Вам только профилактической работы, крепкого здоровья, успехов иудачи! Спокойствия и счастья вашим семьям!

Глава города

Нижний Тагил

В.П. Исаева

#Общество
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