30 апреля – День пожарной охраны

Уважаемые сотрудники и ветераны государственной противопожарной службы! От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником! Ровно 360 лет назад царь Алексей Михайлович подписал указ о создании первой российской противопожарной службы. Все эти годы противопожарная служба России является ведомством, которое стоит на страже интересов и здоровья граждан.