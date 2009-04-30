30 апреля – День пожарной охраны

Posted 30 апреля 2009, 04:49
Published 30 апреля 2009, 04:49
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
История противопожарной службы в Нижнем Тагиле началась еще во временаНикиты Демидова, а свыше восьмидесяти лет назад в нашем городе былобразован 9 отряд УГПС. Сегодня здесь служат настоящие профессионалы,для которых интересы их земляков всегда выше собственных.
Вы – бесстрашные и мужественные люди, которые ценой своего здоровья, апорой и жизни спасаете людей, попавших в беду, сберегаете общественныеценности.
В борьбе с огненной стихией вам помогают высокая дисциплина,профессионализм, товарищеская взаимовыручка и умение сострадать чужомугорю.
Искренне хочу, чтобы у вас было как можно меньше выездов на пожары!Желаю Вам только профилактической работы, крепкого здоровья, успехов иудачи! Спокойствия и счастья вашим семьям!
Глава города
Нижний Тагил
В.П. Исаева