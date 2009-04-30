Акция «Георгиевская ленточка» стартует в Нижнем Тагиле в понедельник

Posted 30 апреля 2009, 13:32
Published 30 апреля 2009, 13:32
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
Волонтеров с ленточками ищите с 17-ти до 19-ти часов на площади уМегамарта на Вагонке, на Вые у дворца Юбилейный, в центре города – уКиномакса.
Планируется, что тагильчанам раздадут около 12-титысячи георгиевских ленточек. Акция проходит по всей стране уже пятыйгод. Георгиевская лента особым образом связывает несколько поколений.Она была знаком отличия в наградной системе Российской Империи. Потомдосталась в наследство Советскому Союзу. А теперь присутствует и внаградах России. Цвета ленты - чёрный и оранжевый означают «дым ипламя» и являются знаком личной доблести солдата на поле боя.
Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM