Акция «Георгиевская ленточка» стартует в Нижнем Тагиле в понедельник

Планируется, что тагильчанам раздадут около 12-титысячи георгиевских ленточек. Акция проходит по всей стране уже пятыйгод. Георгиевская лента особым образом связывает несколько поколений.Она была знаком отличия в наградной системе Российской Империи. Потомдосталась в наследство Советскому Союзу. А теперь присутствует и внаградах России. Цвета ленты - чёрный и оранжевый означают «дым ипламя» и являются знаком личной доблести солдата на поле боя.