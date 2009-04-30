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Posted 30 апреля 2009, 13:32

Published 30 апреля 2009, 13:32

Modified Сегодня, 12:28

Updated Сегодня, 12:28

Акция «Георгиевская ленточка» стартует в Нижнем Тагиле в понедельник

30 апреля 2009, 13:32
Они помогут сказать нам ветеранам Великой Отечественной: «Мы помним, благодарим и гордимся!». Раздавать георгиевские ленточки в Нижнем Тагиле будут активисты "Молодой гвардии" 4-го, 5-го и 4-го мая.

Волонтеров с ленточками ищите с 17-ти до 19-ти часов на площади уМегамарта на Вагонке, на Вые у дворца Юбилейный, в центре города – уКиномакса.

Планируется, что тагильчанам раздадут около 12-титысячи георгиевских ленточек. Акция проходит по всей стране уже пятыйгод. Георгиевская лента особым образом связывает несколько поколений.Она была знаком отличия в наградной системе Российской Империи. Потомдосталась в наследство Советскому Союзу. А теперь присутствует и внаградах России. Цвета ленты - чёрный и оранжевый означают «дым ипламя» и являются знаком личной доблести солдата на поле боя.

Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

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