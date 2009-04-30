День Минкульта прошел в Нижнем Тагиле

Posted 30 апреля 2009, 05:01
Published 30 апреля 2009, 05:01
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
Оба руководителя обсудили вопросы текущего состояния отрасли сзаместителем Главы Администрации города по социальным вопросамВячеславом Погудиным и начальником управления культуры Администрациигорода Владимиром Капканом.
В завершении визита Наталья Ветрова встретилась во дворце молодежи сместными работниками отрасли. В своем выступлении перед руководителямибиблиотек, музеев, театров, других заведений министр дала оценку работыучреждений культуры области в 2008 году, рассказала о ближайшихперспективах развития.
В частности, Наталья Ветрова отметила, что, несмотря на предполагаемоеиз-за экономического кризиса сокращение финансирования минкульта на30%, полностью будут обеспечены средствами ряд целевых программ,традиционные культурные мероприятия, мероприятия, связанные сгосударственными праздниками и саммитом ШОС.
Во время встречи с представителями учреждений культуры Нижнего Тагилалучшим из них, за особые заслуги перед Свердловской областью, НатальяКонстантиновна вручила почетные грамоты министерства.