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Posted 30 апреля 2009, 05:01

Published 30 апреля 2009, 05:01

Modified Сегодня, 12:28

Updated Сегодня, 12:28

День Минкульта прошел в Нижнем Тагиле

30 апреля 2009, 05:01
В рамках Дня Министерства культуры Свердловской области в Нижнем Тагиле глава ведомства Наталья Ветрова посетила ряд городских музеев и выставку декоративно-прикладного искусства. Вместе с министром прибыл и ее заместитель Олег Губкин.

Оба руководителя обсудили вопросы текущего состояния отрасли сзаместителем Главы Администрации города по социальным вопросамВячеславом Погудиным и начальником управления культуры Администрациигорода Владимиром Капканом.

В завершении визита Наталья Ветрова встретилась во дворце молодежи сместными работниками отрасли. В своем выступлении перед руководителямибиблиотек, музеев, театров, других заведений министр дала оценку работыучреждений культуры области в 2008 году, рассказала о ближайшихперспективах развития.

В частности, Наталья Ветрова отметила, что, несмотря на предполагаемоеиз-за экономического кризиса сокращение финансирования минкульта на30%, полностью будут обеспечены средствами ряд целевых программ,традиционные культурные мероприятия, мероприятия, связанные сгосударственными праздниками и саммитом ШОС.

Во время встречи с представителями учреждений культуры Нижнего Тагилалучшим из них, за особые заслуги перед Свердловской областью, НатальяКонстантиновна вручила почетные грамоты министерства.

#Общество
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