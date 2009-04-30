День Минкульта прошел в Нижнем Тагиле

В завершении визита Наталья Ветрова встретилась во дворце молодежи сместными работниками отрасли. В своем выступлении перед руководителямибиблиотек, музеев, театров, других заведений министр дала оценку работыучреждений культуры области в 2008 году, рассказала о ближайшихперспективах развития.