Как сэкономить на покупке железнодорожных билетов, рассказали в РЖД

Первый – покупать их заранее. Билеты на поезда дальнего следованияпоступают в продажу за 45 дней до отправления. Приобретая билеты внаправлении «туда» заранее, то есть не менее чем за 10 суток доотправления, пассажир не оплачивает сборы за оформление проездногодокумента, говорится в официальном пресс-релизе РЖД. Второй способэкономии – покупка через Интернет. На сайте РЖД билеты продаются безоплаты кассовых сборов. И, наконец, в кассах ОАО «РЖД» не взимаютсядополнительные коммерческие сервисные сборы.