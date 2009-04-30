TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 апреля 2009, 13:43

Published 30 апреля 2009, 13:43

Modified Сегодня, 12:28

Updated Сегодня, 12:28

Как сэкономить на покупке железнодорожных билетов, рассказали в РЖД

30 апреля 2009, 13:43
Сэкономить на покупке билетов на поезд можно тремя способами.

Первый – покупать их заранее. Билеты на поезда дальнего следованияпоступают в продажу за 45 дней до отправления. Приобретая билеты внаправлении «туда» заранее, то есть не менее чем за 10 суток доотправления, пассажир не оплачивает сборы за оформление проездногодокумента, говорится в официальном пресс-релизе РЖД. Второй способэкономии – покупка через Интернет. На сайте РЖД билеты продаются безоплаты кассовых сборов. И, наконец, в кассах ОАО «РЖД» не взимаютсядополнительные коммерческие сервисные сборы.

Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

#Общество
Подпишитесь
«Садовая вкуснее»: тагильчане тестируют клубнику у уличных торговцев
18 мая 06:45
«Пожары объединяют людей»: волонтеры Нижнего Тагила продолжают тушить возгорания
19 мая 12:18
Дождь и гроза ожидаются в Свердловской области 22 и 23 мая
Сегодня, 09:14
Свердловчанам дали инструкцию, куда обращаться при затруднении дыхания из-за дыма
Сегодня, 11:05
Смерть 3-летнего мальчика в Свердловской области стала причиной уголовного дела
Сегодня, 11:01
Волонтер поймал подростка-поджигателя леса в Екатеринбурге
Сегодня, 06:39