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Posted 30 апреля 2009, 05:37

Published 30 апреля 2009, 05:37

Modified Сегодня, 12:28

Updated Сегодня, 12:28

Медведев ввел детям "комендантский час"

30 апреля 2009, 05:37
Президент России Дмитрий Медведев утвердил поправки в законодательство, ограничивающие пребывание несовершеннолетних в общественных местах в вечернее и ночное время. Об этом сообщила в среду пресс-служба Кремля.

Новая редакция федерального закона "Об основных гарантиях прав ребенка в РФ"запрещает подросткам, не достигшим 18 лет, находиться в пивных, ресторанах и барах, рюмочных и иных местах, предназначенных исключительно для реализации алкогольной продукции, а также в магазинах с товарами сексуального характера.

Кроме того, региональные власти получили полномочия самостоятельно определять места, в которых может быть нанесен вред физическому, духовному и нравственному развитию детей и устанавливать меры, запрещающие детям находиться в ночное время в определенных общественных местах без сопровождения родителей или других взрослых. К числу таких мест, по информации РИА "Новости", могут быть отнесены улицы, стадионы, парки, скверы, транспорт и интернет-кафе.

В президентских поправках устанавливается промежуток времени, считающийся "ночным" — с 22 часов вечера до 6 часов утра по местному времени.

Напомним, что Госдума России еще в конце января 2009 года в первом чтении приняла законопроект, дающий право регионам ограничивать пребывание детей до 14 лет на улице и в общественных местах в ночное время без взрослых.

Председатель Комитета Госдумы по труду и социальной политике Андрей Исаев тогда отметил, что "в последнее время участились случаи, когда на детей-подростков нападают, когда создается прямая угроза нанесения ущерба их здоровью и нравственному развитию. В этой ситуации общество обязано предпринять меры, чтобы защитить детей".

#Политика
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