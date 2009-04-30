Медведев ввел детям "комендантский час"

Posted 30 апреля 2009, 05:37
Published 30 апреля 2009, 05:37
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
Новая редакция федерального закона "Об основных гарантиях прав ребенка в РФ"запрещает подросткам, не достигшим 18 лет, находиться в пивных, ресторанах и барах, рюмочных и иных местах, предназначенных исключительно для реализации алкогольной продукции, а также в магазинах с товарами сексуального характера.
Кроме того, региональные власти получили полномочия самостоятельно определять места, в которых может быть нанесен вред физическому, духовному и нравственному развитию детей и устанавливать меры, запрещающие детям находиться в ночное время в определенных общественных местах без сопровождения родителей или других взрослых. К числу таких мест, по информации РИА "Новости", могут быть отнесены улицы, стадионы, парки, скверы, транспорт и интернет-кафе.
В президентских поправках устанавливается промежуток времени, считающийся "ночным" — с 22 часов вечера до 6 часов утра по местному времени.
Напомним, что Госдума России еще в конце января 2009 года в первом чтении приняла законопроект, дающий право регионам ограничивать пребывание детей до 14 лет на улице и в общественных местах в ночное время без взрослых.
Председатель Комитета Госдумы по труду и социальной политике Андрей Исаев тогда отметил, что "в последнее время участились случаи, когда на детей-подростков нападают, когда создается прямая угроза нанесения ущерба их здоровью и нравственному развитию. В этой ситуации общество обязано предпринять меры, чтобы защитить детей".