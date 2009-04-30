Медведев ввел детям "комендантский час"

Кроме того, региональные власти получили полномочия самостоятельно определять места, в которых может быть нанесен вред физическому, духовному и нравственному развитию детей и устанавливать меры, запрещающие детям находиться в ночное время в определенных общественных местах без сопровождения родителей или других взрослых. К числу таких мест, по информации РИА "Новости", могут быть отнесены улицы, стадионы, парки, скверы, транспорт и интернет-кафе.