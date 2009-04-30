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Posted 30 апреля 2009, 13:37

Published 30 апреля 2009, 13:37

Modified Сегодня, 12:28

Updated Сегодня, 12:28

На УВЗ работают представители 40-ка национальностей

30 апреля 2009, 13:37
В музее УВЗ открылась выставка «Многонациональный Уралвагонзавод».

Заводчане достали из бабушкиных сундуков семейные реликвии. КоллективУВЗ всегда был многонациональным и многоконфессиональным: настроительстве машиностроительного гиганта работали люди из разныхконцов Советского Союза. Сегодня на Уралвагонзаводе трудятсяпредставители 40 наций и всех вероисповеданий. Самые большие диаспоры –татарская, удмуртская и башкирская. На выставке представлены уникальныевещи: русские гармоники, чугунки, лапти и скатерти, принадлежавшиепервостроителям, праздничное платье немецкой женщины-переселенки,национальная одежда таджиков и узбеков - трудармейцев времен ВеликойОтечественной войны, талит – культовая одежда евреев, изделияприкладного искусства народов Севера, украинские рушники и салфетки.

#Общество
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