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Posted 30 апреля 2009, 13:38

Published 30 апреля 2009, 13:38

Modified Сегодня, 12:28

Updated Сегодня, 12:28

Тагильские пожарные отмечают сегодня профессиональный праздник

30 апреля 2009, 13:38
В этот день 360 лет назад была создана российская пожарная охрана. Это одна из старейших служб России.

Ее история началась 30 апреля 1649 года, когда был издан Наказ царяАлексея Михайловича "О градском благочинии", в котором впервые былпрописан строгий порядок тушения пожаров и сформулированыпринципиальные основы организации пожарной охраны.

В Нижнем Тагиле сегодня предупреждением и ликвидацией пожаровзанимаются 800 человек. Их, а также ветеранов службы с профессиональнымпраздником от лица руководства управления МЧС по Нижнему Тагилупоздравила ведущий специалист Елена Станиславец.

Управление МЧС желает тагильским огнеборцам праздничного настроения, а самое главное – сухих рукавов!

#Общество
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