Тагильские пожарные отмечают сегодня профессиональный праздник

В Нижнем Тагиле сегодня предупреждением и ликвидацией пожаровзанимаются 800 человек. Их, а также ветеранов службы с профессиональнымпраздником от лица руководства управления МЧС по Нижнему Тагилупоздравила ведущий специалист Елена Станиславец.