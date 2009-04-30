Тагильские пожарные отмечают сегодня профессиональный праздник

Posted 30 апреля 2009, 13:38
Published 30 апреля 2009, 13:38
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
Ее история началась 30 апреля 1649 года, когда был издан Наказ царяАлексея Михайловича "О градском благочинии", в котором впервые былпрописан строгий порядок тушения пожаров и сформулированыпринципиальные основы организации пожарной охраны.
В Нижнем Тагиле сегодня предупреждением и ликвидацией пожаровзанимаются 800 человек. Их, а также ветеранов службы с профессиональнымпраздником от лица руководства управления МЧС по Нижнему Тагилупоздравила ведущий специалист Елена Станиславец.
Управление МЧС желает тагильским огнеборцам праздничного настроения, а самое главное – сухих рукавов!