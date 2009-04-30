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Posted 30 апреля 2009, 13:40

Published 30 апреля 2009, 13:40

Modified Сегодня, 12:28

Updated Сегодня, 12:28

В рационе свердловчан появилось больше мясных блюд

30 апреля 2009, 13:40
В рационе свердловчан, несмотря на кризис, появилось больше мясных блюд. Спрос на мясо увеличился в апреле на 15% по сравнению с мартом.

Некоторые связывают это с окончанием поста у православных, апредставители мясного союза считают, что несколько улучшилосьблагосостояние уральцев, сообщает АПИ. По словам председателя мясногосоюза Свердловской области Сергея Емельянова, половина поступающей впродажу свинины произведена на территории России. Несколько инаяситуация с говядиной, 80% продукции ввозится на территорию России издругих государств. Сергей Емельянов отметил, что запрет на ввоз свининыиз Мексики и Северной Америки на ассортименте свердловских магазинов неотразится, ибо и раньше из этих стран в Свердловскую область мясо незавозили.

Новости предоставлены Радио «Маяк – Нижний Тагил» © 104,7 FM

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