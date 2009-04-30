В рационе свердловчан появилось больше мясных блюд

Некоторые связывают это с окончанием поста у православных, апредставители мясного союза считают, что несколько улучшилосьблагосостояние уральцев, сообщает АПИ. По словам председателя мясногосоюза Свердловской области Сергея Емельянова, половина поступающей впродажу свинины произведена на территории России. Несколько инаяситуация с говядиной, 80% продукции ввозится на территорию России издругих государств. Сергей Емельянов отметил, что запрет на ввоз свининыиз Мексики и Северной Америки на ассортименте свердловских магазинов неотразится, ибо и раньше из этих стран в Свердловскую область мясо незавозили.