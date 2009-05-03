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Posted 3 мая 2009, 17:00

Published 3 мая 2009, 17:00

Modified Сегодня, 12:28

Updated Сегодня, 12:28

Нижнетагильский педагогический колледж №1

3 мая 2009, 17:00
Адрес: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Островского, 3 Тел.: (3435) 24-55-95 (директор), 24-53-22 (заочное отделение), 24-55-33 (приемная комиссия) E-mail: [email protected] Прием документов с 1 июня по 31 июля. Вступительные экзамены с 5 по 15 августа. ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 27.03.09 в 12.00

Государственное образовательное учреждение

среднего профессионального образования

«Нижнетагильский педагогический колледж №1»

Аккредитация ГА 007506 № 4465 от 21 ноября 2008 г. Министерства образования СО

Иногородним предоставляется общежитие по адресу: ул. Пархоменко, 120.

Подготовительные курсы с 20 по 31 июля (платно)

Срок обучения – 4 года 10 мес.

На базе 11 классов (на бюджетной основе):

Срок обучения - 2 года и 10 месяцев

На базе 11 классов (на бюджетной основе):

Срок обучения - 3 года 10 месяцев

Переподготовка:

  • 071202 «Библиотековедение» (собеседование), заочная форма обучения, базовый уровень
  • 050704 «Дошкольное образование» (собеседование), заочная форма обучения

Срок обучения – 1 год 10 месяцев

  • документ, удостоверяющий личность
  • документ об образовании, 6 фото (3*4)
  • медицинская справка
  • свидетельство о результатах ЕГЭ.
#Общество
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