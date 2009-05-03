Posted 3 мая 2009, 17:00
Published 3 мая 2009, 17:00
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
Государственное образовательное учреждение
среднего профессионального образования
«Нижнетагильский педагогический колледж №1»
Аккредитация ГА 007506 № 4465 от 21 ноября 2008 г. Министерства образования СО
Подготовительные курсы с 20 по 31 июля (платно)
Срок обучения – 4 года 10 мес.
Срок обучения - 2 года и 10 месяцев
На базе 11 классов (на бюджетной основе):
Срок обучения - 3 года 10 месяцев
Переподготовка:
Срок обучения – 1 год 10 месяцев