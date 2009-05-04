Начальник милиции расстрелял 9 человек

По словам источника в правоохранительных органах, майор милиции Денис Евсюков околополуночи возвращался домой на автомобиле, когда у него возник конфликтс подвозившим его водителем-частником. Милиционер застрелил водителя изтабельного оружия, после чего вышел из машины на Шипиловской улице.Дворами он дошел до супермаркета "Остров". Ворвавшись в магазин,милиционер открыл беспорядочную стрельбу. Девушка-кассир от полученныхранений скончалась на месте, еще пять человек пострадали и былигоспитализированы.