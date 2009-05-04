Начальник милиции расстрелял 9 человек

Posted 4 мая 2009, 15:30
Published 4 мая 2009, 15:30
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 (убийство двух и болеелиц) УК РФ. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы насрок от восьми до двадцати лет либо пожизненное лишениесвободы, сообщает УНИАН.
Руководство СКП РФ взяло на контроль расследование уголовного дела.Практическую помощь в расследовании преступления окажет группакриминалистов из центрального аппарата Следственного комитета.
Как уточнил генерал-полковник Пронин, стрелявший Денис Евсюков имел звание майора милиции и был недавно назначен на должность главы ОВД по району Царицыно.
По словам Пронина, "майор милиции Денис Евсюков,открывший стрельбу в супермаркете, до этого происшествияхарактеризовался только с положительной стороны, был хорошимоперативником, который шел к хорошей карьере".
По словам источника в правоохранительных органах, майор милиции Денис Евсюков околополуночи возвращался домой на автомобиле, когда у него возник конфликтс подвозившим его водителем-частником. Милиционер застрелил водителя изтабельного оружия, после чего вышел из машины на Шипиловской улице.Дворами он дошел до супермаркета "Остров". Ворвавшись в магазин,милиционер открыл беспорядочную стрельбу. Девушка-кассир от полученныхранений скончалась на месте, еще пять человек пострадали и былигоспитализированы.
Очевидцами были вызваны наряды милиции. Однако задержать своегоколлегу милиционерам удалось не сразу - он активно отстреливался иоказывал сопротивление, пишет Daily.ua.
По версии начальника ГУВД Москвы, "причиной произошедшего стало психическое расстройство, связанное с неурядицами в личной жизни" Евсюкова.
Сейчас задержанный проходит медобследование, врачи не исключают, что у него может быть психическое расстройство.
Как сообщалось, в Москве в южном административном округе на улицеШипиловской неизвестный мужчина в форме майора милиции расстрелял изпистолета персонал и посетителей супермаркета "Остров".