Пострадавшие от стрельбы в супермаркете потребуют компенсацию у Лужкова

В ходе расследования было установлено, что Денис Евсюковв момент совершения преступления находился в состоянии алкогольногоопьянения, при этом накануне у него произошла серьезная ссора с женой.Оружие, которое использовал Евсюков, находилось вфедеральном розыске с 2000 года. Предположительно, милиционер изъял егоу кого-то из преступников, но не сдал согласно инструкции.