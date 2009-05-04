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Posted 4 мая 2009, 15:18

Published 4 мая 2009, 15:18

Modified Сегодня, 12:28

Updated Сегодня, 12:28

Пострадавшие от стрельбы в супермаркете потребуют компенсацию у Лужкова

4 мая 2009, 15:18
Пострадавшие от стрельбы в супермаркете "Остров" в ночь на 27 апреля потребуют от правительства Москвы материальной компенсации, сообщает адвокат Игорь Трунов.

По словам Трунова, к нему обратились несколько потерпевших, желающих получить компенсацию за действия бывшего начальника ОВД "Царицыно" Дениса Евсюкова. Как отметил адвокат, в соответствии со статьей Гражданского кодекса "за вред, причиненный чиновником, несет ответственность казна, то есть, в данной ситуации - правительство Москвы".

Напомним, что в результате стрельбы, устроенной Денисом Евсюковымв московском супермаркете "Остров" на Шипиловской улице, погиблидевушка-кассир и мужчина, шесть человек получили ранения. Несколькоранее Евсюков также застрелил подвозившего еговодителя "Шевроле". Вызванным персоналом магазина сотрудникамвневедомственной охраны удалось взять милиционера живым.

В ходе расследования было установлено, что Денис Евсюковв момент совершения преступления находился в состоянии алкогольногоопьянения, при этом накануне у него произошла серьезная ссора с женой.Оружие, которое использовал Евсюков, находилось вфедеральном розыске с 2000 года. Предположительно, милиционер изъял егоу кого-то из преступников, но не сдал согласно инструкции.

28 апреля был подписан указ об отставке начальника ГУВД Москвы Владимира Пронина. И.о. главы ГУВД Москвы назначен Александр Иванов. В этот же день стало известно, что сотрудники патрульно-постовой службы Алексей Контиев, Сергей Монахов и Андрей Бородич, отличившиеся при задержании Евсюкова, будут награждены.

#Происшествия
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