Пострадавшие от стрельбы в супермаркете потребуют компенсацию у Лужкова

Posted 4 мая 2009, 15:18
Published 4 мая 2009, 15:18
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
По словам Трунова, к нему обратились несколько потерпевших, желающих получить компенсацию за действия бывшего начальника ОВД "Царицыно" Дениса Евсюкова. Как отметил адвокат, в соответствии со статьей Гражданского кодекса "за вред, причиненный чиновником, несет ответственность казна, то есть, в данной ситуации - правительство Москвы".
Напомним, что в результате стрельбы, устроенной Денисом Евсюковымв московском супермаркете "Остров" на Шипиловской улице, погиблидевушка-кассир и мужчина, шесть человек получили ранения. Несколькоранее Евсюков также застрелил подвозившего еговодителя "Шевроле". Вызванным персоналом магазина сотрудникамвневедомственной охраны удалось взять милиционера живым.
В ходе расследования было установлено, что Денис Евсюковв момент совершения преступления находился в состоянии алкогольногоопьянения, при этом накануне у него произошла серьезная ссора с женой.Оружие, которое использовал Евсюков, находилось вфедеральном розыске с 2000 года. Предположительно, милиционер изъял егоу кого-то из преступников, но не сдал согласно инструкции.
28 апреля был подписан указ об отставке начальника ГУВД Москвы Владимира Пронина. И.о. главы ГУВД Москвы назначен Александр Иванов. В этот же день стало известно, что сотрудники патрульно-постовой службы Алексей Контиев, Сергей Монахов и Андрей Бородич, отличившиеся при задержании Евсюкова, будут награждены.