TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 мая 2009, 13:16

Published 10 мая 2009, 13:16

Modified Сегодня, 12:28

Updated Сегодня, 12:28

Взрыв газопровода на юго-западе Москвы

10 мая 2009, 13:16
Около полуночи, c 9 на 10 мая, на газопроводе в районе Озерной улицы на юго-западе Москвы прогремел мощный взрыв. На месте происшествия начался крупный пожар, которому уже присвоена высшая категория сложности.

Корреспондент издания стал очевидцем взрыва, прогремевшего в районе пересечения Мичуринского проспекта с Озерной улицей на одном из объектов проходящего там газопровода.

В результате взрыва загорелись несколько машин, огромный факел из взорвавшейся трубы поднимался на высоту до 100 метров, милиция перекрывает улицы вокруг объекта для подъезда пожарных.

От взрыва газа на месте загорелось трехэтажное здание, сообщает Infox.ru со ссылкой на источник в пресс-службе столичного МЧС. Пожарные пытаются остановить распространение огня на другие здания, расположенные на территории объекта.

Принимаются меры для перекрытия газа в аварийной трубе. Сведений о жертвах пострадавших пока нет. Пожару присвоена высшая 5 категория сложности. По предварительным данным, площадь пожара составляет 600-800 метров.

Огонь в настоящее время угрожает перекинуться на автозаправку, расположенную в нескольких десятках метров от места взрыва, сообщают очевидцы. Факельное горение видно даже с Поклонной горы. В МЧС подчеркивают, что опасности для населения близлежащих домов нет, до ближайшего жилого сектора — 500-700 метров.

Источник: Infox.ru

#Происшествия
Подпишитесь
«Садовая вкуснее»: тагильчане тестируют клубнику у уличных торговцев
18 мая 06:45
«Пожары объединяют людей»: волонтеры Нижнего Тагила продолжают тушить возгорания
19 мая 12:18
Дождь и гроза ожидаются в Свердловской области 22 и 23 мая
Сегодня, 09:14
Свердловчанам дали инструкцию, куда обращаться при затруднении дыхания из-за дыма
Сегодня, 11:05
Смерть 3-летнего мальчика в Свердловской области стала причиной уголовного дела
Сегодня, 11:01
Волонтер поймал подростка-поджигателя леса в Екатеринбурге
Сегодня, 06:39