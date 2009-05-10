Взрыв газопровода на юго-западе Москвы

Огонь в настоящее время угрожает перекинуться на автозаправку, расположенную в нескольких десятках метров от места взрыва, сообщают очевидцы. Факельное горение видно даже с Поклонной горы. В МЧС подчеркивают, что опасности для населения близлежащих домов нет, до ближайшего жилого сектора — 500-700 метров.