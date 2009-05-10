Взрыв газопровода на юго-западе Москвы

Posted 10 мая 2009, 13:16
Published 10 мая 2009, 13:16
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
Корреспондент издания стал очевидцем взрыва, прогремевшего в районе пересечения Мичуринского проспекта с Озерной улицей на одном из объектов проходящего там газопровода.
В результате взрыва загорелись несколько машин, огромный факел из взорвавшейся трубы поднимался на высоту до 100 метров, милиция перекрывает улицы вокруг объекта для подъезда пожарных.
От взрыва газа на месте загорелось трехэтажное здание, сообщает Infox.ru со ссылкой на источник в пресс-службе столичного МЧС. Пожарные пытаются остановить распространение огня на другие здания, расположенные на территории объекта.
Принимаются меры для перекрытия газа в аварийной трубе. Сведений о жертвах пострадавших пока нет. Пожару присвоена высшая 5 категория сложности. По предварительным данным, площадь пожара составляет 600-800 метров.
Огонь в настоящее время угрожает перекинуться на автозаправку, расположенную в нескольких десятках метров от места взрыва, сообщают очевидцы. Факельное горение видно даже с Поклонной горы. В МЧС подчеркивают, что опасности для населения близлежащих домов нет, до ближайшего жилого сектора — 500-700 метров.