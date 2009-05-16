tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 мая 2009, 05:40

Published 16 мая 2009, 05:40

Modified 4 августа 2022, 22:08

Updated 4 августа 2022, 22:08

Воздух над Испанией пропитан наркотиками.

16 мая 2009, 05:40
Испанские химики обнаружили в воздухе над Мадридом и Барселоной запрещенные препараты. Как сообщил правительственный Высший совет научных исследований, в атмосфере были обнаружены молекулы сразу пяти наркотических веществ. По данным специалистов, самая большая концентрация — у кокаина, причем в выходные дни она резко увеличивается.

Кроме того в воздухе обнаружены микрочастицы амфетаминов, опиатов, марихуаны и ЛСД. По оценке ученых, это неожиданное явление не представляет опасности для тех жителей городов и для туристов, которые не употребляют вредных веществ, а просто дышат. Угроза стать наркоманами ничтожна — для того, чтобы вдохнуть количество наркотика, соответствующее одной дозе, нужно очень глубоко дышать в течение тысячи лет, передают «Вести».

#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика