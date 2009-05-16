Воздух над Испанией пропитан наркотиками.

Кроме того в воздухе обнаружены микрочастицы амфетаминов, опиатов, марихуаны и ЛСД. По оценке ученых, это неожиданное явление не представляет опасности для тех жителей городов и для туристов, которые не употребляют вредных веществ, а просто дышат. Угроза стать наркоманами ничтожна — для того, чтобы вдохнуть количество наркотика, соответствующее одной дозе, нужно очень глубоко дышать в течение тысячи лет, передают «Вести».