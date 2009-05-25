Создан препарат против птичьего гриппа

Внастоящее время Shionogi, производство которой находятся в префектуреОсака, завершает его клинические испытания и к концу года намеренаполучить разрешение минздрава Японии на продажу лекарства на местномрынке. Препарат будет вводиться в организм путем инъекции, егоприобретение в аптеках возможно только по рецептам врачей. В отличие отизвестного швейцарского средства Tamiflu , применение которогосчитается наиболее эффективным в пределах 48 часов после выявленияпервых симптомов заболевания гриппом, Peramivir, по оценке японскихмедиков, надежен и в случае его применения на более поздней стадииболезни. Одной его инъекции, утверждают его разработчики, «вполнедостаточно, чтобы помочь больному достаточно быстро справиться сзаболеванием». Сообшает Газета.ру со ссылкой на ИТАР-ТАСС.