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Posted 25 мая 2009, 07:54

Published 25 мая 2009, 07:54

Modified 14 декабря 2023, 15:56

Updated 14 декабря 2023, 15:56

Создан препарат против птичьего гриппа

25 мая 2009, 07:54
Новый медицинский препарат Peramivir, позволяющий эффективно бороться с птичьм гриппом H5N1, создан японской компанией Shionogi. Об этом сообщили сегодня в национальной Ассоциации фармацевтических компаний.

Внастоящее время Shionogi, производство которой находятся в префектуреОсака, завершает его клинические испытания и к концу года намеренаполучить разрешение минздрава Японии на продажу лекарства на местномрынке. Препарат будет вводиться в организм путем инъекции, егоприобретение в аптеках возможно только по рецептам врачей. В отличие отизвестного швейцарского средства Tamiflu , применение которогосчитается наиболее эффективным в пределах 48 часов после выявленияпервых симптомов заболевания гриппом, Peramivir, по оценке японскихмедиков, надежен и в случае его применения на более поздней стадииболезни. Одной его инъекции, утверждают его разработчики, «вполнедостаточно, чтобы помочь больному достаточно быстро справиться сзаболеванием». Сообшает Газета.ру со ссылкой на ИТАР-ТАСС.

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