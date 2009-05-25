тали известны победители Каннского кинофестиваля

Шанель и Стравинский впервые встретились в 1913 году на премьеребалета «Весна священная», а после революции композитор жил в доме умодельера вместе с женой и детьми. По данным историков, роман Шанель иСтравинского в 1920 году продолжался совсем недолго -- несколькомесяцев. Однако это не помешало Гринхалфу вывести свою историю, вкоторой влюбленные держались друг друга много лет. Впрочем, писатель исам признается, что его книга не претендует на биографичность. «У менябыло крайне мало информации. Была канва из фактов и свободаинтерпретации всего, что происходило на вилле (Шанель)», -- заявилписатель перед премьерой фильма по его книге.