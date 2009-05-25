тали известны победители Каннского кинофестиваля

Posted 25 мая 2009, 07:53
Published 25 мая 2009, 07:53
Modified 4 августа 2022, 22:08
Updated 4 августа 2022, 22:08
В каннском Дворце фестивалей подходит к концу церемония закрытия, вовремя которой и были объявлены лауреаты. В этом году председателем жюриявлялась французская актриса Изабель Юппер.
Награда за лучшую женскую роль досталась французской актрисеШарлотте Генсбур. Она сыграла в фильме Ларса фон Триера "Антихрист",который неоднозначно был воспринят каннской публикой. "Я очень горда,что получила эту награду и благодарю кинофестиваль за то, чтоорганизаторы имели мужество выбрать такой фильм, как "Антихрист".Благодаря Ларсу я получила самый интенсивный и болезненный актерскийопыт. Надеюсь, что мой отец мною бы гордился и был поражен", -- сказалаактриса, получая награду.
За лучшую мужскую роль награды удостоился австрийский актер КристофВальц. Он исполнил роль офицера СС в фильме "Бесславные ублюдки"Квентина Тарантино.
Особой награды удостоился французский режиссер Ален Рене.Председатель жюри Изабель Юппер сочла нужным отметить вклад Рене вмировой кинематограф. Он -- автор таких картин как "Хиросима, моялюбовь", "Ночь и туман". Публика отреагировала на заявление Юппер ипоявление Рене долгой овацией.
Награду за лучший сценарий получила кинокартина филиппинца Брийянте Мендозы "Кинатай".
Приз за лучший сценарий достался фильму "Весенняя лихорадка" китайского режиссера Лу Е.
Приз жюри разделили две киноленты: "Аквариум" британки АндреаАрнольд и "Жажда" корейца Пака Чхан-ука. "Золотую кинокамеру" получилавстралийский режиссер Уорвик Торнтон за картину "Самсон и Далила".
Лучшим короткометражным фильмом стала кинолента «Арена» португальского режиссера Жоао Салавизы.
62-й фестиваль
В этом году были показаны 53 фильма из 32 стран. В конкурснойпрограмме участвовали 20 фильмов, в секции «Особый взгляд», -- 19кинолент.
Кинофестиваль начался 13 мая с показа мультфильма «Вверх» («Up»)режиссера Пита Доктера: анимационный фильм впервые открыл знаменитыйфестиваль. Закрылся кинофорум фильмом Яна Кунена «Коко Шанель и ИгорьСтравинский», снятом по роману Криса Гринхалфа «Коко и Игорь». Фильм сАнной Мугалис и Мадсом Миккельсеном в главных ролях повествует о романемодельера и русского композитора.
Шанель и Стравинский впервые встретились в 1913 году на премьеребалета «Весна священная», а после революции композитор жил в доме умодельера вместе с женой и детьми. По данным историков, роман Шанель иСтравинского в 1920 году продолжался совсем недолго -- несколькомесяцев. Однако это не помешало Гринхалфу вывести свою историю, вкоторой влюбленные держались друг друга много лет. Впрочем, писатель исам признается, что его книга не претендует на биографичность. «У менябыло крайне мало информации. Была канва из фактов и свободаинтерпретации всего, что происходило на вилле (Шанель)», -- заявилписатель перед премьерой фильма по его книге.