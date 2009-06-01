На даче тагильчанина прогремел взрыв.

Мужчина позвонил в милицию. Прибывший на место взрывотехник ОМОН выяснил, что находка представляет реальную угрозу. Это боевая граната времен Великой Отечественной войны. Металл проржавел. Поэтому, принято решение уничтожить гранату на месте. Там ее и подорвали, соблюдая все меры предосторожности. Как граната попала на Урал – не известно.