На даче тагильчанина прогремел взрыв.

Posted 1 июня 2009, 14:56
Published 1 июня 2009, 14:56
Modified 4 августа 2022, 22:08
Updated 4 августа 2022, 22:08
Мужчина позвонил в милицию. Прибывший на место взрывотехник ОМОН выяснил, что находка представляет реальную угрозу. Это боевая граната времен Великой Отечественной войны. Металл проржавел. Поэтому, принято решение уничтожить гранату на месте. Там ее и подорвали, соблюдая все меры предосторожности. Как граната попала на Урал – не известно.
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