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Posted 1 июня 2009, 14:56

Published 1 июня 2009, 14:56

Modified 4 августа 2022, 22:08

Updated 4 августа 2022, 22:08

На даче тагильчанина прогремел взрыв.

1 июня 2009, 14:56
Тагильчанин нашел на своем участке боевую гранату. Пенсионер на даче в Висимо-Уткинске перекапывал грядки, когда увидел в земле ржавый подозрительный предмет.

Мужчина позвонил в милицию. Прибывший на место взрывотехник ОМОН выяснил, что находка представляет реальную угрозу. Это боевая граната времен Великой Отечественной войны. Металл проржавел. Поэтому, принято решение уничтожить гранату на месте. Там ее и подорвали, соблюдая все меры предосторожности. Как граната попала на Урал – не известно.

Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» © 104,7 FM

#Происшествия
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